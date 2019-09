F1. GRAN PREMIO DI MONZA, DOPO 9 ANNI, LA FERRARI TRIONFA CON LECLERC

(mi-lorenteggio.com) Monza, 8 settembre 2019 – Delirio in autodromo e tifosi in festa dopo il dominio in pista del pilota monegasco Charles Leclerc, che, dopo 9 anni dall’impresa di Alonso, ha riportato la Ferrari a vincere nel circuito brianzolo.

Vince davanti a Bottas ed Hamilton su Mercedes.

“Non sono mai stato così stanco – le prime parole del vincitore, in italiano – è stata una gara difficilissima. Ci tenevo tanto per me, un sogno lo è stato già a Spa, vincere qua è dieci volte di più rispetto a Spa. Non ho parole”.

“Leclerc a mio padre sarebbe piaciuto moltissimo” lo dice a Sky Piero Ferrari, figlio di Enzo, fondatore della scuderia di Maranello, su Charles Leclerc, trionfatore a Monza. “E’ stato bravissimo non poteva fare meglio. Noi avevamo un sacco di pressione dai box ma lui sa come comportarsi. E’ bello vedere un giovane che alla prima stagione in Ferrari riesce a vincere”.

“Ho dato davvero tutto ma non c’è stato alcun modo per superare Leclerc” questo il commento Valtteri Bottas secondo, che si congratula con Charles Leclerc.

“La nostra è stata una ottima strategia, abbiamo fatto un ottimo primo stint lungo che poi mi ha aperto delle opportunità alla fine. Alla fine ho avuto un bloccaggio e non sono riuscito a prendere Leclerc: ho dato tutto quello che avevo e ho utilizzato tutte le mappature possibili ma non è stato abbastanza per vincere”.

”Congratulazioni a Leclerc e alla Ferrari, ha avuto tantissima pressione da me e Bottas ma era troppo veloce nel rettilineo anche con il nostro Drs aperto e non potevamo superarlo’. Stare dietro alla Ferrari per così tanti giri mi ha distrutto le gomme. Ma per noi un secondo e un terzo posto resta un buon risultato, un bel bottino di punti per staccare la Ferrari nel campionato costruttori. Per il sesto titolo iridato? Cerco di fare del mio meglio gara dopo gara. Il mio vantaggio è corposo ma dovrò concentrarmi sulle prossime gare”. Queste le parole di Hamilton, terzo classificato in autodromo.