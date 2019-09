Ospedaletto Lodigiano. Incidente sulla S.P. 234 Codognese, atterrato l’elisoccorso

(mi-Lorenteggio.com) Ospedaletto Lodigiano, 8 settembre 2019 – Incidente stamane intorno alle ore 9.30, lungo la S.P. 234 all’altezza dell’incrocio con lo svincolo per il casello autostradale dell’uscita Casalpusterlengo, tra due vetture. Feriti un uomo di 44 anni e uno di 56 anni. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Codogno, due ambulanze, un’automedica, mentre da Milano è giunto anche l’elisoccorso. Dopo le prime cure, i feriti sono stati trasportati in codice giallo, uno in elicottero, al Policlinico San Matteo di Pavia, e l’altro all’Ospedale di Lodi.

V. A.