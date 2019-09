(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2019 – Cinque donne sono rimaste coinvolte in un tamponamento avvenuto in Tangenziale Ovest, in direzione nord, all’altezza dello svincolo Lorenteggio. Sul posto sono giunte tre ambulanze e un’automedica, che hanno trasportato tre ferite in codice verde nei vicini ospedali. Lunghe code si sono formate in prossimità del luogo dell’incidente, mentre la Polstrada, oltre a dirigere il traffico, ha compiuto tutti i rilievi del sinistro.

V. A.