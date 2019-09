LAVORO, PRESIDENTE FONTANA A GIORNATE FORMAZIONE NAVIGATOR: NO AI SUSSIDI, AVANTI CON POLITICHE CHE FAVORISCONO OCCUPAZIONE

RIZZOLI: INSERIMENTO IN AZIENDA OBIETTIVO NOSTRE POLITICHE ATTIVE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2019 – E’ cominciato oggi, in Auditorium

Testori, a Palazzo Lombardia, il primo dei due giorni di

formazione sul mercato del lavoro lombardo dei Navigator, che

assisteranno gli operatori dei Centri per l’impiego, per

realizzare i percorsi di inserimento lavorativo nei confronti

dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

All’iniziativa, curata dall’Assessorato Istruzione, Formazione e

Lavoro di Regione Lombardia e con la docenza dei dirigenti

regionali e delle Province, sono intervenuti il presidente

Attilio Fontana e l’assessore regionale Melania Rizzoli.

“Il Reddito di Cittadinanza – ha sottolineato il presidente

della Regione Lombardia Attilio Fontana -, se e’ declinato come

un sussidio, non va bene; se, al contrario, viene utilizzato

come uno mezzo per trovare un posto di lavoro, allora ha una sua

positivita'”.

“Dipendera’ molto dal tipo di intervento che fanno i cosiddetti

‘navigatori’ – ha proseguito il presidente Fontana -; la

formazione che stanno seguendo qui in Regione Lombardia serve

proprio a fare in modo che si impegnino a farlo diventare un

ulteriore mezzo, oltre alle politiche attive che gia’ proponiamo,

che aiuti i cittadini senza lavoro a trovare occupazione. In

questo senso il Reddito di Cittadinanza si rivelerebbe una

misura positiva”.

“Nella nostra Regione – ha proseguito Fontana – si sta riducendo

la disoccupazione, continuiamo a lavorare perche’ cali

ulteriormente”.

“La Lombardia – ha sottolineato l’assessore regionale

all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli – e’ una

grande regione, con oltre 10 milioni di abitanti, ha un

importante tessuto economico, produttivo e imprenditoriale; i

dati economici dell’economia lombarda configurano la nostra

regione al pari di uno stato nazionale della grandezza del

Belgio, il nostro sistema universitario lombardo attrae giovani

da tutta Italia al punto che il 48 per cento degli aventi

diritto alle borse di studio in Lombardia proviene da altre

regioni”.

“In questo contesto – ha spiegato – il nostro mercato del lavoro

presenta tratti distintivi che segnano una straordinarieta’ che

discende dal semplice fatto che la Lombardia ha sempre

esercitato le sue prerogative costituzionali che affidano la

disciplina del mercato del lavoro e delle politiche attive, alla

competenza concorrente delle regioni”.

“Il nostro sistema di politiche attive, che ha il suo perno

nella Dote Unica Lavoro – ha proseguito l’assessore – ci ha

consentito di modularlo efficacemente con misure nazionali come

‘Garanzia Giovani” e l”Assegno di Ricollocazione’. Con lo

stesso spirito di efficace integrazione con le azioni varate

dall’esecutivo nazionale, abbiamo lavorato sul versante

regionale per adattare il nostro modello di politiche attive

alla nuova politica nazionale del reddito di cittadinanza”.

“Il nostro obiettivo – ha sottolineato – e’ lavorare in modo che

il Reddito di Cittadinanza in Lombardia diventi principalmente

una politica di inserimento nel mercato del lavoro, perche’

riteniamo che il vero rimedio alla poverta’ sia principalmente il

lavoro per chi e’ abile a svolgerlo”.

A LOMBARDIA ASSEGNATI 329 NAVIGATOR,284 GIA’ CONTRATTUALIZZATI –

Sono 329 i Navigator attribuiti alla Lombardia sulla base del

Piano di rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego

approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato lo

scorso 17 aprile. Di questi, 284 Navigator sono gia’ stati

contrattualizzati da parte dell’Agenzia Nazionale Politiche

Attive Lavoro (Anpal) Servizi, dalla quale dipendono in qualita’

di datore di lavoro, anche se svolgeranno la loro attivita’

distaccati presso le strutture regionali, mentre si prevede che

i rimanenti 46 saranno contrattualizzati entro la fine del mese

di ottobre.

Il 47 per cento (134) dei nuovi operatori di Anpal Servizi che

presteranno servizio in Lombardia sono residenti in un’altra

regione (per lo piu’ Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Lazio e

Basilicata). Con riferimento all’esperienza professionale

pregressa, il 62% ha avuto esperienze lavorative pertinenti

nell’ambito del mercato del lavoro, mentre il 38% ha avuto

un’esperienza minima o non ne ha.