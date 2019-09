(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2019 – I Vigili del Fuoco sono stati impegnati dalle prime luci dell’alba con sei mezzi per un incendio è divampato in via Sammartini in un’area in disuso nei pressi della stazione Centrale a Milano. Le fiamme sono state circoscritte e domate. Nessun ferito.

