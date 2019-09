Nei Comuni dell’Ovest Milanese un mese ricco di eventi, feste e sagre

settembre per il tempo libero non finiscono mai. In programma ci sono soprattutto feste patronali, con tante iniziative collaterali di carattere gastronomico, musicale, sportivo e ricreativo per tutte le fasce di età, nonché eventi strettamente legati alle celebrazioni leonardesche a 500 anni dalla scomparsa del genio Leonardo Da Vinci, nell’ambito del progetto culturale intercomunale #leonardo500 sul Naviglio.

Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una nuova selezione degli appuntamenti che si svolgeranno dal 15 al 30 settembre 2019, in particolare nei Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Bernate Ticino, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Magenta, Morimondo e Turbigo.

Ad Abbiategrasso, in programma ci sono tanti eventi che si svolgeranno principalmente nel Castello Visconteo (in caso di maltempo presso la chiesa dell’ex convento dell’Annunciata), con food and drink dalle ore 19.00 alle 24.00. Ecco i principali: mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 21.00 il concerto “La Divina – Omaggio a Maria Callas”; venerdì 13 settembre alle ore 21.00, il concerto jazz “Ancora ascolto una rosa – Omaggio a Chiquinha Gonzaga”, con Max De Aloe (armonica) ed Eugenia Canale (pianoforte); domenica 15 settembre alle ore 21.00, il “Cinema all’Aperto” con la proiezione della commedia francese “Parigi a piedi nudi”; mercoledì 18 settembre alle ore 21.00, il concerto “Scopriamo il lato buffo dell’opera”, con Dorela Cela (soprano), Teodora Drozdik-Popović (mezzosoprano) e Marco Prevosto (piano); venerdì 20 settembre alle ore 21.00, il concerto “Donne d’amore” con Michele Fenati e le canzoni italiane dedicate alle donne. Domenica 22 settembre, nella frazione Castelletto di Abbiategrasso, nell’ambito del progetto culturale intercomunale #leonardo500 sul Naviglio, si svolgerà tutta la giornata la manifestazione “Fiori e Colori”, con bancarelle, esposizioni florovivaistiche ed eventi, tra questi: alle ore 16.00, nel cortile di Palazzo Cittadini Stampa, “L’Acchiappastorie. Una storia colorata”, animazione per bambini e in chiusura, alle 18.30, un concerto della band milanese “Gamba de Legn”. Sempre nell’ambito delle manifestazioni leonardesche, sabato 28 settembre dalle 9.00 alle 13.00, nel Cortile del Castello Visconteo, si terrà la prima edizione dell’evento “La scienza che spiazza” per scoprire con gli studenti dell’Istituto Bachelet di Abbiategrasso la fisica in cucina.

Ad Albairate, domenica 15 settembre 2019 dalle ore 9.00, in Corte Salcano (via Cesare battisti, 2), si svolgerà la 14ª edizione della festa “Amici del Museo Agricolo di Albairate”. In programma dalle 9.30 alle 18.30 mostra “La natura e il mondo agricolo”, presenza produttori delle aziende agricole, apertura museo agricolo con ingresso gratuito ed esposizione macchine agricole d’epoca. Mentre alle 12.30 si potranno degustare in loco o da asporto trippa e salamelle.

A Bernate Ticino, è in corso la manifestazione “Settembre Bernatese”, con appuntamenti per grandi e piccini, tra questi: domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.30 a Casate il “Trofeo del Giuet”, gonfiabili per bambini e lunedì 16 settembre alle ore 21.00 un concerto nell’oratorio San Giuseppe di Casate. Dal 20 al 22 settembre si terrà la “Festa dell’equinozio di Autunno”, che prevede domenica 22 settembre, presso il parco urbano di via Vittorio Emanuele, l’evento “Città dei bambini” con teatro, laboratori e musica. Mentre sabato 21 settembre, nel parco urbano, si svolgerà la “Giornata dello Sport”, con stand delle associazioni sportive e dimostrazioni delle diverse discipline. Nella stessa giornata si terrà anche la 9ª edizione del trofeo ciclistico Gruppo pensionati.

A Boffalora sopra Ticino, è in corso la 42ª edizione della “Festa da la Sücia”, con il gran finale che si svolgerà domenica 15 settembre 2019, con numerosi eventi per tutte le fasce di età, tra questi: dalle ore 9.00 in via Dante, stand di hobbistica, artigianato e gruppi associativi; nel cortile scuola primaria, “Il villaggio del comitato agricolo”, mercatino di prodotti alimentari biologici e a filiera corta, esposizione animali, attività per bambini e pista con piccoli trattori, esposizione di macchine e strumenti agricoli. Mentre alle 16.00, in piazza IV Giugno, ci sarà “Leonardo curioso di tutto!”, spettacolo per ragazzi con la Compagnia Ditta Gioco Fiaba, nell’ambito della rassegna intercomunale “È arrivato un bastimento” e alle 21.00 serata musicale, con a seguire spettacolo farfalle luminose e poi spettacolo pirotecnico. Nel corso della giornata, presso l’imbarcadero di Piazza IV Giugno, navigazioni sul Naviglio Grande.

A Castano Primo, venerdì 20 settembre 2019 dalle ore 19.00 alle 23.30, si terrà l’evento “Sotto gli ombrelli” a cura dei commercianti con intrattenimento, degustazioni e negozi aperti e alle ore 20.40, in piazza Mazzini, appuntamento musicale con “7 Note insieme”, a cura del gruppo Every Night. Sabato 21 settembre alle 21.00, presso Mulino del Ponte, località Ponte Castano, in programma lo spettacolo “Scanzonette”, nell’ambito delle manifestazioni del Polo Culturale del Castanese. Domenica 22 settembre alle 14.30, in piazza Mazzini, si svolgerà “Pomeriggio in piazza”, caccia al tesoro a cura della Pro Loco di Castano Primo. In caso di maltempo, questi due ultimi eventi, si terranno in Villa Rusconi).

A Corbetta, domenica 15 settembre 2019, con ritrovo in piazza Beretta alle ore 7.30, si svolgerà la terza edizione della gara ciclistica categoria Allievi F.C.I. “Trofeo 6 nipoti – Città di Corbetta”, per iniziativa dell’Equipe Corbettese e il patrocino dell’Amministrazione comunale. Sabato 21 settembre alle 10.30, presso la sala multimediale della biblioteca comunale in piazza 25 Aprile, riprenderà il periodico appuntamento ad ingresso libero “Presenta il tuo libro in biblioteca”. Interverranno gli autori Gianluca Grechi con il libro “Marcus Whilsby e il mistero di Haltonbridge” ed Eleonora Castellano con “Elisir”. Mercoledì 25 settembre, con ritrovo alle 20.30 in Villa Pagani Della Torre, in piazza 25 Aprile, si terrà la 2ª edizione della “Strapasciata notturna, in corsa per la ricerca”, manifestazione podistica ludico motoria su percorsi di 3 e 8,5 km misti sterrato-asfalto. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla “Fondazione Umberto Veronesi”, a cura di Un Angelo alla Ricerca 2.0 e in collaborazione con Gruppo Podistico Corbettese e Pro Loco di Corbetta. Sabato 28 settembre dalle ore 10.10 alle 12.00, nella biblioteca comunale, tornerà “Silent Book Club”, l’iniziativa culturale che nasce negli Stati Uniti con l’idea di incontrarsi in un luogo per condividere la lettura con gli amici. Ognuno porta il suo libro (o ne prende uno in prestito in biblioteca) per poi leggere insieme in silenzio. Non mancherà un coffee/tea break offerto dalla biblioteca a tutti i partecipanti. Ecco il programma: dalle ore 10.00 alle 10.30, arrivo, presentazione e accoglienza; dalle 10.30 alle 11.30 lettura silenziosa e coffee/tea break; dalle 11.30 alle 12.00 socializzazione e condivisione delle letture. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

A Cuggiono, domenica 15 (alle ore 10.30, 14.30 e 16.30) e domenica 22 settembre 2019 (alle ore 10.30 e 14.30), sarà possibile partecipare a tour del complesso di Villa Annoni (villa, parco e museo storico civico), nell’ambito dell’evento “Ville Aperte in Brianza”. La durata è di 120 minuti e il costo individuale di 6 euro (gratis per gli under 12). Il tour inizierà nei locali interni della Villa Annoni, complesso gentilizio inaugurato nel 1809 e residenza di campagna dei conti Annoni, proseguirà nell’attiguo parco all’inglese di 23 ettari e si concluderà con la visita del Museo Storico Civico di Cuggiono e con una degustazione di pan tramvai e del vino locale “Baragioeu”. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito web: www.villeaperte.info

A Magenta, domenica 29 settembre 2019 dalle ore 8.00 alle 20.00, si svolgerà la tradizionale “Festa delle associazioni”, con stand e tante iniziative collaterali. Questa edizione è stata inserita nell’ambito delle manifestazioni leonardesche del progetto #leonardo500 sul Naviglio.

A Morimondo, dal 20 al 22 settembre 2019, si svolgeranno numerosi eventi, nell’ambito della “Festa Patronale di San Bernardo”. In particolare, si segnalano per sabato 21 settembre: alle ore 20.00 in Corte di Cistercensi stand gastronomici dei ristoratori locali e musica dal vivo; alle 22.30 salto dell’oca. Mentre domenica 22 settembre: alle 12.00 in piazza del Comune si potranno degustare risotto, arrosto, salamelle e arrosticini; alle 15.00 ci sarà uno spettacolo per bambini; alle 16.00 aperitivo, karaoke e musica dal vivo; alle 20.45 processione per le vie del paese della statua di San Bernardo e a seguire spettacolo pirotecnico.

A Turbigo, lunedì 16 settembre 2019 nelle vie del centro si svolgerà la “Fiera Autunnale”. Venerdì 20 settembre alle ore 21.00, nella Sala Vetrate di Palazzo De Cristoforis – Gray in via Roma, si terrà l’evento ad ingresso gratuito “Leonardo e la musica del suo tempo” nella Milano di Ludovico il Moro, con l’Ensemble Bell’Umore, a cura del Polo Culturale del Castanese, nell’ambito delle manifestazioni leonardesche a 500 anni dalla scomparsa del genio Leonardo Da Vinci. Mentre domenica 29 settembre si svolgerà la “Festa d’Autunno – Cittaslow Sunday”, con riconoscimenti agli anziani over 80 e 90 anni, intrattenimenti e laboratorio per bambini dalle ore 14.00 nel Parco di Palazzo De Cristoforis – Villa Gray.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o la pagina di Facebook del Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.