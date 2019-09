BRESCIA. ARRESTI PER TRATTA DI NIGERIANE

DE CORATO: SPESSO SISTEMA ACCOGLIENZA UTILIZZATO PER ALIMENTARE PROSTITUZIONE

L’ASSESSORE: OTTIMO LAVORO DI MAGISTRATURA E FORZE DELL’ORDINE

(mi-Lorenteggio.com) Brescia, 10 settembre 2019 – “Rivolgo un plauso alla Squadra mobile

e alla Dda di Brescia che hanno scoperto un’organizzazione

nigeriana con base in Libia e in Nigeria dedita alla tratta e

alla schiavitu’ di giovani donne costrette a prostituirsi”. E’

quanto afferma l’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato, commentando

l’arresto di tre cittadini nigeriani ritenuti responsabili dei

reati di tratta di esseri umani e sfruttamento della

prostituzione, fermati questa mattina dalla Polizia nell’ambito

di indagini coordinate dalla Dda della Procura di Brescia, in

esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’INDAGINE – “E’ emerso – ha spiegato De Corato – quello che da

anni continuo a ripetere: molte organizzazioni criminali

straniere utilizzano lo strumento della ‘protezione

internazionale’ per i loro scopi delittuosi. Reclutate in

Nigeria, le donne erano trasferite in Libia, dove venivano

imbarcate per farle giungere sulle coste italiane. Prima di

essere costrette a prostituirsi con minacce di ritorsione alla

famiglia rimasta in Patria e con riti magici, le ragazze

entravano nel sistema di accoglienza e formalizzavano, appunto,

la richiesta di protezione internazionale diventando cosi’

inespellibili fino al termine della lunga procedura.

I DATI DI POLIS LOMBARDIA – “Secondo Polis Lombardia – ha

proseguito l’assessore regionale – nel 2016 il numero di

segnalazioni di delitti commessi da nigeriani era il piu’ elevato

tra le comunita’ straniere presenti in Lombardia. ‘Lesioni

dolose’ e ‘stupefacenti’ assorbono un numero elevato di

segnalazioni, ma il peso piu’ significativo e’ lo ‘sfruttamento

della prostituzione’, accompagnato da ‘minacce” e ‘rapine’. La

brutalita’ che caratterizza la mafia nigeriana non ha eguali”.

SISTEMA ACCOGLIENZA DA RIVEDERE – “Il sistema di accoglienza del

nostro Paese – ha concluso De Corato – deve essere assolutamente

rivisto. Le pratiche per il riconoscimento dello status di

‘rifugiato’ hanno tempi eccessivamente lunghi e l’espulsione dei

clandestini e’ quasi inesistente. Questo facilita e agevola

inevitabilmente la vita a organizzazioni criminali

extracomunitarie”.

