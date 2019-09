CICLISMO, PRESIDENTE FONTANA: ‘TRITTICO LOMBARDO’, UN GRANDE EVENTO DOVE HANNO SCRITTO LA STORIA CAMPIONI COME GIMONDI

CAMBIAGHI: IMPORTANTE VETRINA NEL MONDO PER LE NOSTRE ECCELLENZE

ROSSI: EVENTO DI LIVELLO, GRANDE OCCASIONE PER GLI APPASSIONATI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2019 – “Il ‘Trittico’ e’ tra gli appuntamenti

piu’ importanti del ciclismo, nella storia hanno scritto il loro

nome grandi campioni, tra cui il grandissimo Felice Gimondi.

Spero, che anche l’edizione 2019, sia una grande festa di

pubblico e di sport”. Cosi’ il presidente di Regione Lombardia,

Attilio Fontana, intervenendo oggi alla presentazione

dell’edizione 2019 del ‘Trittico Lombardo’. Coppa Agostoni, 73°

edizione sabato 14 settembre, Coppa Bernocchi, per la 101° volta

domenica 15 settembre, e la Tre Valli Varesine, giunta alla 99°

edizione, in programma martedi’ 8 ottobre, la corsa ‘regina’ che

partira’ per il quarto anno consecutivo da Saronno con un

tracciato di 197 chilometri che coinvolgera’ l’intera provincia,

con arrivo a Varese.

Alla presentazione sono intervenuti anche l’assessore allo Sport

e Giovani, Martina Cambiaghi, il sottosegretario alla presidenza

con delega ai Grandi eventi sporti, Antonio Rossi, e quello ai

Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Rizzi.

“Sono eventi – ha aggiunto il presidente Fontana – che

rappresentano la storia del ciclismo e che esaltano la storia

dei nostri territori. Con Renzo Oldani, il ‘signore’ della ‘Tre

Valli’, abbiamo anche organizzato, a Varese, i campionati del

mondo piu’ belli che la storia del ciclismo ricordi”.

“Una delle manifestazioni piu’ importanti in Lombardia – ha detto

l’assessore Cambiaghi – per l’alto livello dei partecipanti e

per la possibilita’ di dimostrare come lavoriamo in sinergia tra

istituzioni, societa’ sportive e tessuto produttivo. Una vetrina

nel mondo per le nostre eccellenze. C’e’ tanta dedizione e lavoro

dietro a queste tre manifestazioni, che coinvolgono sindaci

societa’ sportive e tanti appassionati lungo le strade. Un

modello significativo da esportare, una macchina organizzativa

importante a cui vanno i nostri auguri per un grande risultato”.

“Presentiamo il Trittico con orgoglio – ha detto il

sottosegretario Antonio Rossi – perche’ e’ sport di alto livello,

che da’ le indicazione a Davide Cassani, ct della Nazionale, in

vista dei ‘Mondiali'”. Rossi ha ricordato “quanti siano stati

gli incidenti occorsi sulle strade ultimamente tra gli

appassionati”. “Il Trittico e’ un motivo in piu’ per promuovere il

nostro territorio – ha detto ancora Rossi -, il turismo legato

allo sport infatti e’ in fortissima crescita. Anche queste gare

saranno occasione per promuovere la bonta’ della scelta

effettuata in vista delle Olimpiadi del 2026”.

“Una serie di appuntamenti di caratura mondiale – ha concluso il

sottosegretario Alan Rizzi- che rende sempre piu’ internazionale

la nostra Lombardia dandole la possibilita’ di far comprendere a

ogni livello la bonta’ del nostro modo di lavorare e organizzare

gli eventi”