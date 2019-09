EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE, VICEPRESIDENTE F. SALA IN POLONIA: PRONTI A COLLABORARE IN SETTORI STRATEGICI

OGGI INCONTRO CON IL VICEMINISTRO ALLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI

DA REGIONE 40 MILIONI PER IMPRESE CHE GUARDANO A MERCATI ESTERI

(mi-lorenteggio.com) Varsavia/Polonia, 10 settembre 2019 – Prosegue la missione

istituzionale in Polonia del vicepresidente di Regione Lombardia

e assessore a Ricerca, Innovazione Universita’, Export e

Internazionalizzazione, Fabrizio Sala, che oggi ha incontrato il

viceministro polacco alla Tecnologia e Attivita’ imprenditoriali

Marcin Ociepa.

IMPRENDITORI POLACCHI INVESTANO IN LOMBARDIA – “Gli imprenditori

lombardi – ha detto Ociepa a Fabrizio Sala, durante il loro

incontro – sono ben voluti in Polonia e auspichiamo che gli

imprenditori polacchi possano fare impresa in Lombardia”.

COLLABORAZIONE PER BENEFICI CONDIVISI – Parole che hanno trovato

riscontri immediati da parte del vicepresidente della Regione

Fabrizio Sala: “Siamo felici che il viceministro polacco abbia

manifestato grande attenzione nei confronti della Lombardia – ha

commentato -. Vogliamo iniziare a collaborare concretamente con

le regioni della Polonia in settori strategici per produrre

benefici per entrambi i territori”.

LOMBARDIA INVESTE IN INTERNAZIONALIZZAZIONE PROPRIE IMPRESE –

“La Regione Lombardia – ha aggiunto Sala – punta fortemente

sull’internazionalizzazione delle aziende lombarde ed e’ la

ragione per cui abbiamo un piano da 40 milioni di euro in tre

anni per le nostre imprese che intendono affacciarsi sui mercati

internazionali. Per una crescita economica e una ricaduta

positiva sull’occupazione occorre fornire alle nostre imprese

gli strumenti per sviluppare tutte le rispettive potenzialita'”.

SCAMBI UNIVERSITARI – “Possiamo collaborare anche nel settore

universitario – ha concluso Fabrizio Sala – promuovendo uno

scambio proficuo tra gli atenei Lombardi e quelli polacchi

attraverso programmi di collaborazione per studenti e docenti”.

AEROSPAZIO – A dicembre a Varsavia ci sara’ un meeting dedicato

all’aerospazio. E’ allo studio il progetto di far partecipare

anche le piccole medie imprese lombarde, in collaborazione con

il Piemonte, data la vicinanza delle aziende del comparto

aerospace sul confine tra le due regioni.

Redazione