Settimo Milanese. Continue violenze in famiglia, arrestato 55enne

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 10 settembre 2019 – I Carabinieri di Settimo Milanese, al termine di accurate e complesse indagini, ha rintracciato e tratto in arresto stamane all’alba un italiano 55enne, nullafacente, censurato, residente a Settimo Milanese, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Gip, in quanto ritenuto responsabile del delitto di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni della moglie 36enne.

Le attività di indagine condotte dai militari hanno consentito di appurare come l’uomo, in più circostanze, sotto l’effetto di stupefacenti e bevande alcoliche, abbia umiliato e vessato la consorte tramite insulti e minacce di morte, aggredendola fisicamente con schiaffi e pugni.

I fatti sono incominciati sin dall’anno 2013 fino al mese di agosto c.a. con l’aggravante della presenza dei figli di anni 12, 10 e 3, e i comportamenti del marito hanno ingenerato un profondo stato d’ansia e terrore nella vittima.

Arrestato è stato portato presso la Casa Circondoriale di Milano San Vittore.

V. A.