Teatro, 14 spettacoli per la “Bella stagione” di Rho

Confermata la direzione artistica del Teatro Franco Parenti. Dal 16 settembre in vendita biglietti e abbonamenti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 settembre 2019 – Poetesse scomparse, donne valorose, fame e cecità, ingiustizie e vittorie, amori eterni e passeggeri, canzoni vecchie e nuove: si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale di Rho, 14 spettacoli in cartellone, di cui due dedicati ai bambini, in programma da ottobre 2019 ad aprile 2020 all’Auditorium di via Meda.

Sarà Alessio Boni ad aprire la stagione insieme a Omar Pedrini, ex leader dei Timoria, mentre Lella Costa chiuderà con le ‘donne valorose’ del libro di Serena Dandini. Maddalena Crippa, Debora Villa, Mascia Musy e Teresa de Sio i nomi femminili di spicco, accompagnate da Nino Formicola, Max Pisu e Maurizio Micheli.

Il calendario è proposto dall’Amministrazione Comunale di Rho in collaborazione con il Teatro Franco Parenti di Milano: confermata quindi, per il terzo anno consecutivo, la direzione artistica di Andrée Ruth Shammah e anche l’organizzazione operativa dell’Azienda consortile CSBNO – Culture Socialità Biblioteche Network Operativo che gestisce le biblioteche della zona nord ovest di Milano, tra cui Rho.

Sponsor dell’iniziativa sono Arkema Srl, multinazionale chimica francese presente a Rho da oltre 10 anni; Km Rosso, concessionaria Suzuki che, dopo le sedi di Solaro e Cislago, ne ha aperta una terza a Rho. Novità di quest’anno è l’iniziativa “Salva uno spettatore”, realizzata grazie a una donazione di Youmani Onlus, associazione attiva nel rhodense sul fronte del teatro e della solidarietà: obiettivo dell’iniziativa è offrire la possibilità di partecipare agli spettacoli della stagione a persone in difficoltà economica.

Dice il sindaco Pietro Romano: “La stagione teatrale 2019/20 è per noi davvero unica, e non solo perché siamo riusciti a realizzare, anche quest’anno, un cartellone con nomi famosi e proposte interessanti, ma anche perché ci stiamo avvicinando sempre di più alla realizzazione di un sogno: sta infatti prendendo forma il nuovo teatro Roberto de Silva, che nei nostri progetti vuole diventare il centro della vita culturale. Sono trascorsi sei mesi dalla posa della prima pietra e siamo alla conclusione della prima fase dei lavori, con il termine delle opere in cemento armato e l’inizio della copertura e della realizzazione degli interni”.

Afferma l’assessore alla Cultura, Valentina Giro: “Siamo soddisfatti che la proposta teatrale stia piacendo sempre di più: la media delle presenze agli spettacoli è aumentata del 55%, passando da 166 nel 2016 a 258 nel 2018. E quest’anno vogliamo migliorare ancora: è già partita la campagna di rinnovo degli abbonamenti per i vecchi abbonati, che è andata molto bene e tra poco inizieranno anche le nuove vendite”.

Fino al 15 settembre, i vecchi abbonati hanno la possibilità di rinnovare l’abbonamento a tutta la stagione. Dal 16 settembre partiranno le vendite per i nuovi abbonamenti a 12 e 6 spettacoli al CentRho di piazza San Vittore oppure on line sul circuito www.vivaticket.it (no abbonamenti). Dal 30 settembre sarà possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli.

Costi:

Biglietto singolo 19 euro intero; 16 euro ridotto

Riduzioni: over 65; under 26; dipendenti comunali; gruppi convenzionati, possessori tessera +Teca

Abbonamenti stagione 12 spettacoli: intero 168 euro; ridotto 144 euro.

Abbonamento 6 spettacoli (a scelta 3 del gruppo A e 3 del gruppo B): intero 96 euro; ridotto 84 euro.

Rivendita abbonamenti e biglietti: Centrho, p.zza San Vittore, 22 –

on-line: www.vivaticket.it

Info: Centrho 02.93332223 | www.comune.rho.mi.it

Domenica 27 ottobre 18:00

66/67

Un concertato di e con Alessio Boni e Omar Pedrini

Larry Mancini | basso

Carlo Poddighe | tastiere

Stefano Malchiodi | batteria

Gruppo A

Venerdì 8 novembre 21:00

ELEGANZISSIMA di e con Drusilla Foer

Loris di Leo | pianoforte

Nico Gori | clarinetto e sax

Venerdì 22 novembre 21:00

SENZA FILTRO. UNO SPETTACOLO PER ALDA MERINI

con Rossella Rapisarda

di Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda

regia di Fabrizio Visconti

musiche originali dal vivo Marco Pagani

Venerdì 6 dicembre 21:00

LA CENA DEI CRETINI con Nino Formicola e Max Pisu e con Alessandra Schiavoni, Andrea Zanacchi, Marco Manzini,

di Francis Veber

regia di Nino Formicola

Gruppo A

Venerdì 13 dicembre 21:00

ANNA DEI MIRACOLI

con Mascia Musy e con Fabrizio Coniglio, Anna Mallamaci, Laura Nardi

di William Gibson

adattamento e regia di Emanuela Giordano

Venerdì 10 gennaio 21:00

FAME MIA QUASI UNA BIOGRAFIA

di e con Annagaia Marchioro

in collaborazione con Gabriele Scotti

regia di Serena Sinigaglia

Venerdì 31 gennaio 21:00

MATILDE E IL TRAM PER SAN VITTORE con Maddalena Crippa, Debora Villa, Rossana Mola

testo e regia di Renato Sarti

Gruppo A

Sabato 15 febbraio 21:00

ROMEO E GIULIETTA L’AMORE È SALTIMBANCO con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello

soggetto e regia di Marco Zoppello

Venerdì 6 marzo 21:00

PURO DESIDERIO Teresa De Sio voce e chitarra

Francesco Santalucia | tastiere e direzione

Antonio Ragosta | chitarre

Pasquale Angelini | batteria

Giovanni Astorino | violoncello, sint, percussioni

Gruppo A

Sabato 21 marzo 21:00

MI CHIAMO ANDREA FACCIO FUMETTI

Vita dell’artista Andrea Pazienza

Andrea Santonastaso

di Christian Poli

regia di Nicola Bonazzi

Venerdì 3 aprile 21:00

UOMO SOLO IN FILA di e con Maurizio Micheli

al pianoforte Gianluca Sambataro

regia di Luca Sandri

Gruppo A

Mercoledì 15 aprile 21:00

SE NON POSSO BALLARE con Lella Costa

scrittura scenica di Lella Costa e Gabriele Scotti

regia di Serena Sinigaglia

Gruppo A

SPETTACOLI PER BAMBINI:

Domenica 17 novembre ore 16

PETER PAN -UNA STORIA DI POCHI CENTIMETRI E PIUME (dai 5 anni)

con Dadde Visconti,Rossella Rapisarda, Simone Lombardelli di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, Dadde Visconti

regia di Fabrizio Visconti

Produzione Eccentrici Dadarò

Domenica 16 febbraio ore 16.30

UCCI UCCI POLLICINO E ALTRE FIABE (per bimbi 5-10 anni)

con Michele Mori e Anna De Franceschi

di Michele Mori e Sara Allevi

regia Michele Mori

produzione StivalaccioTeatro