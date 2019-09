Zibido San Giacomo. Elisoccorso in azione per due incidenti con la moto, tre feriti

(mi-Lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 10 settembre 2019 – In due distinti incidenti, tre persone, un 37enne e due 16enni sono stati portati in ospedale in codice giallo, dopo essersi scontrati con delle vetture.

Il primo incidente è avvenuto a Zibido, in viale Longarone, lungo la SP 390, intorno alle ore 12.45, quando due sedicenni si sono scontrati con un veicolo. Soccorsi dal un’ambulanza e dall’elisoccorso sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

L’altro incidente, è avvenuto a Moirago, intorno alle ore 14.50, quando in via Aldo Moro all’incrocio con la pavese, S,P. 35, un motociclista è stato soccorso dall’elisoccorso e da un’ambulanza, e portato in ospedale in codice giallo.

