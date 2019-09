AUTONOMIA, ASSESSORE GALLI: NUOVO MINISTRO DEL SUD LEGGA IL TESTO, SAMBRA NON SAPPIA DI COSA PARLA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2019 – “Purtroppo non avevamo dubbi sul fatto

che il nuovo ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, fosse

aprioristicamente contrario all’autonomia differenziata

esattamente come il suo collega ministro agli Affari regionali,

Francesco Boccia”. Cosi’ Stefano Bruno Galli, assessore

all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia.

“Speravamo in un approccio diverso – ha aggiunto Galli – ma i

due ministri continuano a rilasciare interviste in cui alla don

Rodrigo ribadiscono che l’autonomia differenziata ‘non s’ha da

fare’, che le maggiori forme di autonomia previste dalla

Costituzione e richieste, in armonia con il testo

costituzionale, dalla Lombardia e dal Veneto, non verranno

concesse”.

“Preferiremmo pero’ – ha proseguito l’assessore – una maggiore

sincerita’ e trasparenza, spiegando che si tratta di una scelta

politica, pura e semplice. Nei fatti, se il ministro Provenzano

afferma che ‘la richiesta di Lombardia e Veneto spacca in due

l’Italia’ dimostra soltanto la sua incompetenza e la sua

ignoranza in materia, documentando di non aver neppure letto il

testo dell’intesa”.

Dal vicepresidente dello Svimez – ha concluso Stefano Bruno

Galli – non ci si poteva aspettare altro che un atteggiamento

pregiudiziale e ideologico”.

