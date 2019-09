(mi-Lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2019 – Intorno alle ore 14.10, in via Senofonte, nel cantiere dell’ultimo grattacielo in fase di costruzione, nel moderno quartiere di City Life, nell’area dell’ex Fiera, un piccola gru è caduta dal 29 piano fino a terra. Fortunatamente nessuno degli operai è rimasto coinvolto.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e alcune ambulanze.

V. A.