MOBILITÀ. NUOVO MARCIAPIEDE, DOPPIO SENSO DI MARCIA E SEMAFORI: LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA CIALDINI

Milano, 11 settembre 2019 – Si stanno concludendo i lavori di riqualificazione di via Cialdini (Affori) e da giovedì la strada nel tratto compreso tra via don Grioli e via Grazioli diventerà a doppio senso di marcia. Da ottobre entrerà in funzione un nuovo semaforo all’incrocio, completamente ridisegnato, tra via Pellegrino Rossi e don Grioli: inizialmente sarà impostato sul giallo, per consentire di utilizzare la ciclabile già esistente con maggiore sicurezza e continuità.

Fra gli interventi di riqualificazione che sono stati realizzati anche la creazione dei marciapiede, la tracciatura degli stalli blu per la sosta, la creazione di musoni a protezione dei pedoni e la modifica del semaforo tra via Grazioli e Don Grioli dovuta all’introduzione del doppio senso di marcia.

I lavori sono stati eseguiti in seguito alla riqualificazione dell’Esselunga di via Pellegrino Rossi, grazie a uno scomputo di oneri di urbanizzazione, e all’allargamento della sede stradale di via Cialdini che ha consentito di passare dal senso unico al doppio senso di marcia.

“Prosegue il nostro impegno nella riqualificazione delle strade urbane di quartiere – dichiara Marco Granelli assessore alla mobilità e Lavori pubblici -per dare maggior sicurezza a pedoni e ciclisti senza trascurare la fluidità dei flussi di traffico”.