Rovera riprende a Vallelunga l’Italiano GT Endurance su Mercedes

(mi-lorenteggio.com) Varese, 11 settembre 2019. Riparte dall’autodromo romano di Vallelunga il Campionato Italiano GT Endurance di Alessio Rovera. Terminata la pausa estiva, il giovane pilota varesino si ripresenta al via con la Mercedes-AMG GT3 del team Antonelli Motorsport e nella gara di 3 ore in programma domenica 15 settembre punta in alto nella classe Pro-Am insieme ai compagni di squadra Riccardo Agostini e Alexander Moiseev, con i quali ha di recente svolto un test sul circuito laziale proprio in vista del terzo round della serie tricolore promossa da ACI Sport. In stagione nella serie nazionale di durata l’equipaggio del team emiliano ha conquistato il podio a Monza e la top-5 con tanto di pole position a Misano, ma lo stesso Rovera, in questo caso in coppia con il solo Agostini, quest’anno ha già corso a Vallelunga nella serie Sprint, cogliendo una vittoria fondamentale nella lotta per il titolo. Era l’inizio di maggio e ora sul circuito romano si torna invece nel campionato che prevede stint di guida molto più lunghi, strategie più modulabili e una differente gestione della gara, in abitacolo così come ai box e con compagni e squadra.

La terza gara 2019 dell’Italiano GT Endurance si disputa domenica alle 14.30 con diretta tv su AutomotoTV (SKY 228) e in web streaming sul sito www.acisport.it/cigt e sulla pagina Facebook del campionato (prevista poi anche una differita televisiva su RaiSport). Il weekend tricolore si apre venerdì con le prime due sessioni di prove libere da un’ora (alle 10.15 e alle 14.30). Le libere 3 si svolgeranno sabato a partire dalle 9.05, mentre dalle 15.20 alle 16.25 scocca l’ora delle qualifiche.

Rovera dichiara in partenza per Vallelunga: “Arriviamo a un round molto impegnativo del campionato con premesse positive e potendo iniziare il weekend da buone basi. Nel test pre-gara in realtà io ho girato pochissimo, ma con la squadra e Moiseev abbiamo lavorato a lungo e ottenuto progressi proprio dove avevamo concentrato gli sforzi. Credo che in Pro-Am possiamo puntare a giocarci la vittoria e che pure a livello di classifica assoluta abbiamo chance di fare bene, magari fino alla top-5. Sono abbastanza fiducioso e non vedo l’ora di indossare di nuovo tuta e casco e dare gas!”.

Campionato Italiano GT 2019: 7 aprile Monza (GT Endurance); 4-5 maggio Vallelunga (GT Sprint); 19 maggio Misano (GT Endurance); 22-23 giugno Imola (GT Sprint); 20-21 luglio Mugello (GT Sprint); 15 settembre Vallelunga (GT Endurance); 6 ottobre Mugello (GT Endurance); 19-20 ottobre Monza (GT Sprint).

Redazione