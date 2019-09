SANTO STEFANO TICINO, ATTIVATO DA ASM IL RITIRO PORTA A PORTA DI INGOMBRANTI

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 11 settembre 2019 – L’Azienda Speciale Multiservizi (ASM), che gestisce la raccolta rifiuti a Santo Stefano Ticino, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha attivato il nuovo servizio a richiesta di ritiro “porta a porta” per rifiuti ingombranti di grandi dimensioni.

Lo scopo è di agevolare i cittadini che, per varie ragioni, non hanno la possibilità di provvedere in maniera autonoma al conferimento di questa tipologia di rifiuti presso la Piattaforma Ecologica di via Tiziano.

Il servizio di ritiro ingombranti è a pagamento e gli importi variano in funzione del numero di ingombranti da ritirare, da 33,00 euro per un solo pezzo a 110,00 euro da 6 a 10 pezzi. Nella categoria dei rifiuti ingombranti rientrano i complementi d’arredo, i grossi elettrodomestici e tutti gli atri rifiuti provenienti da utenze domestiche, non contenenti sostanze pericolose e non trasportabili in modo autonomo.

Per usufruire del servizio l’utente interessato deve prima compilare l’apposito modulo di richiesta reperibile presso l’Ufficio Ecologia del Comune di Santo Stefano Ticino o scaricabile dai siti web www.comunesantostefanoticino.mi.it e www.asmmagenta.it ed effettuare il relativo pagamento seguendo le modalità indicate nello stesso modulo. Per maggiori informazioni è disponibile il Numero Verde di ASM 800 121 622 oppure contattare l’Ufficio tecnico comunale al numero 0297238607.

Correlati