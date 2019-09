SPACCIO, DE CORATO: IL NUOVO MINISTRO DELL’INTERNO PROSEGUA LAVORO DEL SUO PREDECESSORE

ASSESSORE: NECESSARIO RAFFORZAMENTO MISURE ANTI-DROGA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2019 – “I dieci arresti di ieri a Milano,

avvenuti tra la citta’ e la provincia, testimoniano come il

contrasto alla droga debba essere sempre una priorita'”. Cosi’

Riccardo De Corato, assessore regionale a Sicurezza,

Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia.

BOLLETTINO QUOTIDIANO – “Ormai l’arresto di spacciatori e il

sequestro di droga – ha affermato De Corato – anche in ingenti

quantita’, sembra non far piu’ notizia. E l’ex prefetto di Milano,

Luciana Lamorgese, oggi ministro dell’Interno, certamente

conosce molto bene il problema nell’area milanese, visto che si

tratta di una realta’ che per anni ha potuto vedere da vicino”.

CHIEDIAMO ATTENZIONE – “Da assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia Locale – ha aggiunto – mi aspetto

particolare attenzione da parte del nuovo ministro. Mi auguro,

inoltre, che sul fronte della lotta alla droga, questo Governo

investa ulteriori risorse, incrementi i servizi e gli uomini

nella nostra regione, in particolare, nel capoluogo lombardo,

crocevia delle sostanze stupefacenti. “.

MINISTRO PROSEGUA LAVORO DEL SUO PREDECESSORE – “Mentre

attendiamo dal nuovo Governo un rafforzamento delle misure

anti-droga – ha concluso De Corato – e auspicando che il

ministro Lamorgese porti avanti il lavoro avviato dal suo

predecessore, il mio ringraziamento va alla Questura di Milano e

ai suoi uomini”.

Redazione