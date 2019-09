Garbagnate Milanese. “Alzhaimer: guardare oltre e comprendere per includere”. Nella Main Street dell’ospedale una conferenza sulla malattia

(mi-lorenteggio.com) 12 settembre 2019. «Tutti i cassettini che abbiamo riempito in anni della nostra vita all’improvviso cominciano a svuotarsi e poco alla volta lì dentro non rimane più nulla. È come un trasloco lento e pesante… ». Così Manuela Donghi, giornalista e conduttrice radiofonica, descrive la malattia di Alzheimer che aveva colpito la nonna nel libro “Visto con i tuoi occhi”. L’autrice racconterà la propria esperienza nel corso della conferenza “Malattia di Alzhaimer: guardare oltre e comprendere per includere” che si svolgerà sabato 14 settembre alle ore 11 nella Main Street, rientranza C, dell’ospedale di Garbagnate, nell’ambito della quarta edizione del Festival della Salute. Dopo l’apertura ufficiale dei lavori con il presidente della Terza Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, Emanuele Monti e del direttore generale dell’Asst Rhodense, Ida Ramponi, seguiranno gli interventi di Daniele Perotta, direttore del centro direzionale Alzhaimer dell’Asst Rhodense, di Angela Fioroni, dell’Auser di Pero ed ex sindaco, che parlerà dell’esperienza degli Alzhaimer cafè nel nostro territorio. Eleonora Martini, dirigente psicologa del centro regionale dell’azienda di via Forlanini 95, racconterà la malattia e il benessere attraverso il sorriso dei bambini, concluderà i lavori Manuela Donghi. “Le persone che soffrono del morbo di Alzheimer dimenticano pezzi della loro vita, i loro cari, hanno spesso difficoltà a fare conversazione, a completare le attività quotidiane. I disagi della malattia colpiscono sia il malato che chi gli sta accanto, non sempre si sa cosa fare – spiega il direttore generale dell’Asst Rhodense, Ida Ramponi – L’interlocutore dovrebbe cercare di immedesimarsi nel vissuto del malato e dimostragli della sollecitudine al fine di creare contatti emotivi significativi e capire meglio comportamenti, sentimenti ed emozioni”.

L’incontro è aperto al pubblico.

