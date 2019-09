LEGNANO. 101° COPPA BERNOCCHI – INFO VIABILITA’

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 12 settembre 2019 – Lo svolgimento della 101esima Coppa Bernocchi, in programma domenica 15 settembre, avrà un inevitabile impatto sulla circolazione stradale.

Venerdì 13 settembre ore 18.00 presentazione delle squadre in Piazza San Magno.

Domenica 15 settembre, Legnano è interessata dalle fasi di ritrovo in largo Tosi (ore 9) / trasferimento (11.30 circa) / partenza (via XX Settembre, 11.45 circa), passaggio sul territorio cittadino (Sempione, viale Toselli, via San Michele Del Carso, Sp12, alle 12.30 circa), circuito e, dopo tre giri, arrivo (il termine della competizione è previsto in viale Toselli orientativamente alle 16.30).

Le modifiche alla viabilità necessarie alla manifestazione sono le seguenti:

dalle 7.30 alle 12.30, divieto di circolazione in largo Tosi, via Crispi, via Verdi e piazza Europa

dalle 11, per il tempo necessario al passaggio della corsa, divieto di circolazione in piazza IV Novembre, corso Italia, piazza Monumento, piazza del Popolo, via Venegoni (da piazza del Popolo a via Genova), piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre, corso Sempione (da San Vittore Olona a viale Toselli), viale Toselli, via San Michele del Carso, via per Inveruno

dalle 15, per il tempo necessario al passaggio della corsa, divieto di circolazione nelle vie dell’Acquarella, Rovellini, Picasso, Saronnese, Battisti, San Francesco, corso Sempione, viale Toselli, vie San Michele del Carso, XX Settembre, Venegoni, piazza del Popolo, piazza Monumento, corso Italia, via BarloccoPrevista anche l’introduzione di divieti di sosta: dalle 7 alle 12.30 in piazza Europa, largo Tosi e posteggio di via Diaz; dalle 10 alle 17 in via R. Cuttica (tra viale Gorizia e viale Toselli);

dalle 13 fino al passaggio della corsa in via Venegoni (parking al civico 51), via XX Settembre (da via Venegoni a via san Bernardino), via Battisti (dalla Saronnese a via Canova), corso Sempione (da via Barlocco a viale Toselli e all’intersezione con via san Francesco).

In piazza Primo Maggio non si potrà parcheggiare sul lato asfaltato, dalle 15 del 14 settembre. In viale Toselli, dove sarà allestito il palco per autorità, giornalisti e addetti, restringimento della carreggiata tra via Cuzzi e via per San Vittore.

