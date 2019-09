Milano, sabato 14 settembre il rito della Nivola presieduto dall’Arcivescovo Mario Delpini dà avvio al “Triduo del Santo Chiodo”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2018 – Inizia sabato 14 settembre, si avviano, con il “Rito della Nivola” le celebrazioni legate alla venerazione della reliquia del S. Chiodo custodita nel Duomo di Milano, nella specola collocata nella sommità interna dell’abside – segnalata da una lampada rossa ben visibile da parte dei fedeli che entrano in Cattedrale.

L’antico e suggestivo rito di prelievo del Santo Chiodo sarà presieduto dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, alle ore 15.00 di sabato 14 settembre, durante la funzione dei Vespri. Come è consuetudine, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, salirà sulla Nivola per prelevare il Santo Chiodo dal reliquario posto sotto le volte del presbiterio e quindi deporlo alla venerazione dei fedeli sull’altare maggiore della cattedrale.

La Celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it.

Il Rito della Nivola è stato istituito da San Carlo per esaltare una delle più importanti reliquie della Chiesa ambrosiana e della cristianità. Come suggerisce il nome, la Nivola è una struttura lignea a forma di nuvola, ideata nel XVII secolo e decorata in cartapesta con angeli, sollevata da un argano fino a 40 metri d’altezza, per permettere al celebrante di portare a terra il Santo Chiodo. La reliquia rimane a terra per 40 ore, al termine delle quali il Chiodo viene riposto nella sua sede originaria.