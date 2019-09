PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA, INAUGURATO TALENT GARDEN ISOLA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2019 – Si e’ inaugurato questa mattina, a

Milano, in piazza Citta’ di Lombardia, dove ha sede la Regione,

il campus ‘Talent garden Isola’, il terzo aperto in citta’,

spazio dedicato ai talenti del digitale e dove la tecnologia

interagisce con i settori del food e della sostenibilita’.

All’inaugurazione hanno partecipato gli assessori regionali

Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e

Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima).

ROLFI: REGIONE VICINA A QUESTI TEMI – “I temi della

sostenibilita’ e della tecnologia nell’ambito del food

rappresentano il futuro – ha detto l’assessore Rolfi, nel corso

dell’inaugurazione -. L’apertura di un nuovo campus di Talent

Garden in piazza Citta’ di Lombardia mostra anche la nostra

vicinanza a questi temi. Gli spazi saranno infatti dedicati al

mondo del food e della sostenibilita’ in chiave hi-tech”.

LOMBARDIA LA PIU’ INNOVATIVA IN CAMPO ALIMENTARE – “La Lombardia

– ha aggiunto Rolfi – si conferma la regione piu’ frizzante e

innovativa d’Italia in materia alimentare. Questa apertura da’

ulteriore applicazione al nostro progetto di sfruttare Milano

come vetrina mondiale del nostro agroalimentare”.

CATTANEO: TECNOLOGIA UNITA A CREATIVITA’ – “Talent Garden – ha

detto l’assessore Cattaneo – e’ un esempio di come, grazie alla

tecnologia e alla creativita’ dei nostri imprenditori, sostenuti

anche dalle Istituzioni, e’ possibile costruire soluzioni

realistiche che guardano allo sviluppo sostenibile e che sono in

grado di convivere con la natura e l’ambiente in modo

armonioso”. (LNews)