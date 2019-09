PRIMO GIORNO SCUOLA, FONTANA E RIZZOLI: RIFORMA AUTONOMIA PER RISOLVERE CRITICITA’ E ASSICURARE CONTINUITA’ DIDATTICA

PRESIDENTE: IN BOCCA AL LUPO A STUDENTI E BUON LAVORO AI DOCENTI

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE OGGI HA INAUGURATO L’ANNO SCOLASTICO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2019 – “Nell’augurare un sincero ‘in bocca al

lupo’ agli studenti e ai docenti, confermo che l’attenzione

della Regione Lombardia verso la scuola e tutto cio’ che concerne

questo settore e’ altissima. Il nostro obiettivo e’ di garantire

un valido apprendimento a ogni livello, mettendo nelle

condizioni gli insegnanti di svolgere nel migliore dei modi il

loro lavoro. E proprio in questa direzione va la nostra

richiesta di autonomia anche in ambito scolastico”. Lo afferma

il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in

concomitanza con il ‘primo giorno di scuola’.

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, l’assessore

all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli, si e’

recata in visita all’Istituto di Formazione accreditato ‘Essence

Academy’ di Monza e all’Istituto onnicomprensivo musicale

statale ‘Giuseppe Verdi’, dove ha incontrato l’ex ministro

dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca Marco Bussetti, oggi

dirigente dell’Ufficio scolastico di Milano e Citta’

metropolitana.

“E’ sempre un giorno lieto – spiega l’assessore Rizzoli -. Oggi

l’ho inaugurato incoraggiando gli studenti a seguire i propri

talenti, le proprie inclinazioni, facendosi aiutare dai maestri

che ci vengono posti sulla strada della vita e affrontando con

coraggio le sfide, le fatiche, le gioie, ma anche i fallimenti”.

Un sistema scolastico, quello lombardo, connotato da un elevato

grado di complessita’ ma con una grande ricchezza, alla luce dei

diversi fattori geografici, economici e sociali del territorio,

secondo il Rapporto annuale dell’Ufficio scolastico per la

Lombardia appena presentato.

“Le criticita’ che ci sono in Regione Lombardia, come ha piu’

volte sottolineato il presidente Fontana – prosegue l’assessore

Rizzoli – sono purtroppo note, si ripetono ogni anno e le

ribadiamo da mesi: abbiamo 13.000 cattedre scoperte e a farne le

spese sono proprio i nostri studenti. Per questo motivo, il

presidente, al fine di assicurare loro una continuita’ didattica,

nell’interesse esclusivo degli studenti, ha proposto diverse

soluzioni, come la contrattualizzazione con un vincolo di almeno

cinque anni per chi vince il concorso nella nostra regione. Il

nostro obiettivo e’, cioe’, regionalizzare i contratti dei

professori che vengono reclutati attraverso un bando nazionale.

In ultima istanza, e’ necessario garantire la continuita’

didattica, nell’esclusivo interesse dei nostri studenti, vere

vittime di questa situazione”.