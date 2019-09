Rho. Martedì 17 settembre rimozione delle biciclette abbandonate in ciclostazione

I mezzi saranno depositati nel magazzino comunale di via Bersaglio: per riprenderle i proprietari dovranno portare la chiave del lucchetto e pagare 10 euro

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 settembre 2019 – Saranno rimosse martedì 17 settembre le biciclette abbandonate nel locale della ciclostazione beBike di piazza Libertà a Rho e da tempo inutilizzate.

Le biciclette abbandonate sono una sessantina su un totale di 340 posti a disposizione: un numero importante, che ha richiesto l’intervento di rimozione per far spazio agli utenti.

Le biciclette in disuso saranno depositate nel magazzino comunale di via Bersaglio 5, dove resteranno custodite in apposito locale presidiato, al fine di liberare spazio per le bici dei fruitori abituali.

I proprietari sono invitati a rimuovere le loro bici abbandonate prima del 17 settembre, giorno della rimozione.

Nei 60 giorni successivi alla rimozione, i proprietari potranno recuperare il proprio mezzo i recandosi al magazzino comunale nelle giornate di giovedì dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 con la chiave del lucchetto della bici o la combinazione numerica, in modo da accertare la corrispondenza con il lucchetto tagliato in fase di rimozione.

Per ottenere la restituzione, è necessario pagare 10 euro come spese di gestione e custodia tramite bonifico a Comune di Rho – Tesoreria Credito Valtellinese S.c. IBAN: IT04L0521620500000000066972, causale: “Rimborso spese di custodia velocipede rimosso dalla ciclo stazione”. Sarà necessario esibire copia del pagamento al custode.

Trascorsi i 60 giorni dalla rimozione della bicicletta senza che nessuno la reclami, il mezzo sarà alienato, secondo le procedure previste dall’art. 927 del C.C.

Nel caso di rimozione di biciclette prive di parti essenziali (ruote, pedali, sellino, manubrio, freni), saranno trattate in conformità alle leggi in materia e disposto il loro conferimento in adeguata struttura.

Info

beBike Ciclostazione

Piazza Libertà

dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 9.30 e nel pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00, sabato dalle 8.00 alle 13.00, domenica chiuso

Redazione