Rho. Sabato la Buona Notte Bianca, ma.. colorata

Sabato 14 settembre dalle 15 la grande festa dei bambini e della famiglia a Rho nel centro cittadino con Holi Kids Festival, aree food, giochi, giostre, un trenino per grandi e piccoli e per finire le Fontane Danzanti!

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 settembre 2019 – Tanto colore e allegria per la 9^ edizione della Buona Notte Bianca, la festa dedicata ai bambini e alle famiglie prevista sabato 14 settembre dalle ore 15 alle 23.30 nel centro storico di Rho. Si tingerà con i colori dell’Holi Dance Festival, il Tour ufficiale del più grande festival dei colori, un’edizione speciale dedicata ai più piccini con una vasta gamma di possibilità di divertimento per tutte le età.

Il presentatore ufficiale scandirà ad ogni ora il conto alla rovescia per il lancio dei colori. I partecipanti all’Holi Kids Festival avranno la possibilità di acquistare sacchetti di scintillanti colori in stand all’interno del festival da lanciare in aria, mentre dal palco saranno sparati colori su tutto il pubblico rendendo la festa unica nel suo genere.

Nell’area della manifestazione saranno disponibili punti food & drink, giochi, vendita dei colori e merchandising, soffiatori togli colore e un’area chillout.

I più piccoli avranno modo di sperimentare nuovi linguaggi comunicativi attraverso laboratori creativi, attività artistiche, intrattenimento musicale accompagnato dalla vivacità dei colori.

La manifestazione sarà accompagnata dal dj set.

La festa è organizzata dal Comune di Rho in collaborazione con l’associazione AccadueRho.

Per le vie del centro diverse associazioni rhodensi proporranno attività e giochi a tema.

L’Assessora alla Cultura ed eventi, Valentina Giro, commenta:

“Quest’anno avremo un’edizione all’insegna del colore: dalla novità multicolor dell’Holi Dance Festival alla conclusione con le Fontane Danzanti, che avevano riscosso tanto successo quando l’avevamo proposte per le feste natalizie del 2017. La Buona Notte Bianca rappresenta una tradizione rhodense rivolta ai cittadini più giovani che rivitalizza le vie del centro diventando anche un’opportunità per le attività commerciali locali.”

La Presidente dell’Associazione Accaduerho, Barbara Marascio, conclude:

“Abbiamo pensato ad un’edizione “colorata”, con tanti giochi, lo spettacolo Holi Kids ma anche con l’allegria delle giovanissime dj Generazione Zeta, per una festa che speriamo faccia divertire tutti.”

Ecco il programma:

Il trenino darà il via alla festa…

ore 15:00

· Piazza Visconti: Holi Kids Festival, giostre, dolci, area food, spazio ASD INLINE 360

· Largo Don Rusconi: giostre

· Piazza San Vittore: Biblioteca Popolare, Biblioteca Ragazzi Rho: laboratori creativi “Coloriamo la città”

· Largo Casati: giochi

· Via Matteotti: truccabimbi a cura di Associazione Pandora, spazio disegno per bambini, spazio “RosAngels”

· Via Madonna: area food, Spazio Yoga, Spazio Karate ASD Impero del Sole

· Largo Kennedy: giostre

· Largo Mazzini: area food

· Corso Garibaldi “Piazzetta Oviesse”: spazio a cura di Stripes

Palco Piazza Visconti

Ore 16: Abc Accademia balletto classico

ore 21: Dj set con Generazione Zeta

Piazza San Vittore

spettacolo finale con le Fontane Danzanti

Suggerimenti per godersi al meglio la festa:

· Le polveri di colore Holi possono essere acquistate esclusivamente all’interno del festival il giorno stesso della manifestazione.

· Conservate almeno un sacchetto di colore per ogni countdown, partecipando a creare un’incredibile esplosione di colore collettiva

· Si consiglia di indossare indumenti chiari per far risaltare i colori.

Il programma potrà subire modifiche.

Per tutte le info:

Comune di Rho – Ufficio Cultura

cultura@comune.rho.mi.it

info@accaduerho.it

Facebook Comune di Rho e Accaduerho

www.comune.rho.mi.it