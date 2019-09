CASE POPOLARI: ROZZA (PD), “NUOVO METODO DI ASSEGNAZIONE SARÀ UN DISASTRO PER TUTTI I CITTADINI CHE HANNO BISOGNO”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2019 – “Il nuovo metodo di assegnazione delle case popolari si preannuncia come un disastro anche se spero proprio di sbagliarmi. A Milano oggi in lista d’attesa ci sono più di 20mila persone ma la graduatoria non esisterà più. Queste persone dovranno partecipare al bando per i 457 appartamenti e poi al successivo e a quello dopo ancora, ripartendo ogni volta da capo e partecipando alla lotteria. E come si gestiranno le emergenze? Cosa farà la Regione con gli sfrattati? La sperimentazione di questo metodo di assegnazione è stato un fallimento, ma la Regione guidata dalla Lega vuole andare avanti come nulla fosse, sulla pelle dei cittadini che hanno bisogno.”

Lo dichiara la consigliera regionale del PD Carmela Rozza a commento della nota della Regione con cui l’assessore alla casa Stefano Bolognini annuncia che la nuova modalità di assegnazione degli alloggi popolari, che prevede anche la procedura online.

Redazione