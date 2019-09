Cesano Boscone. L’impegno del Comune per far ripartire la sezione sportiva

Il sindaco Simone Negri e l’assessora Ilaria Ravasi hanno rassicurato la nuova dirigente scolastica del Comprensivo L. da Vinci, Nicolina Lo Verso che, visti i rallentamenti dell’ufficio scolastico provinciale, il Comune darà un contributo affinché il progetto possa partire

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 13 settembre 2019 – “Pur non avendo alcuna responsabilità per lo stallo che si è generato, ci stiamo impegnando per risolvere la questione e dare certezze alle famiglie che

chiaramente non possono restare nel limbo”: il sindaco Simone Negri e l’assessora all’Istruzione

Ilaria Ravasi hanno incontrato nei giorni scorsi la nuova dirigente scolastica del Comprensivo L. da

Vinci, professoressa Nicolina Lo Verso, garantendo l’impegno del Comune a fare in modo che la

sezione sportiva pomeridiana possa essere attivata anche quest’anno.

“Auspicando che la situazione si sblocchi grazie all’intervento del provveditorato – sottolinea il

sindaco – noi siamo comunque pronti a destinare un contributo all’istituto affinché questa nuova

esperienza parta con le modalità previste e sia garantita nei tre anni agli alunni che quest’anno

sono in prima media. Non dipende da noi, è bene precisarlo, però l’ufficio scolastico provinciale ha

fatto sapere, nei giorni scorsi – prosegue il primo cittadino – di non avere le risorse necessarie, al

momento, per avviare la sezione sportiva. Il che non significa che questi soldi non arriveranno, ma

che al momento non sono certi”.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è continuare a far crescere il Comprensivo da Vinci.

“Non saranno certo delle piccole difficoltà a farci desistere dal nostro intento”, evidenziano il

sindaco e l’assessora.

Un invito ad ampliare l’offerta didattica, attraverso attività di potenziamento se non addirittura di

orientamento da sviluppare dopo pranzo, che il sindaco e l’assessora hanno rivolto ad entrambi i

Comprensivi.

“Abbiamo sempre creduto che le attività pomeridiane presso le nostre scuole secondarie di primo

grado – scrive il sindaco – abbiano un grande valore educativo per i ragazzi e sappiamo quanto sia

gradita ai genitori l’idea del pomeriggio dei figli in un contesto sicuro e formante”.

Redazione