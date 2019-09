Cesano Boscone (MI) – In 1.800 al suono della campanella

Cesano Boscone (13 settembre 2019) – Chi con il sorriso, chi con una lacrimuccia, chi con il broncio. Tutti sono tornati a scuola. E il tradizionale vociare di bambini e ragazzi è tornato a scandire i momenti della giornata in cui gli studenti entrano ed escono da scuola. A Cesano Boscone la campanella è suonata giovedì 12 per 1.800 studenti. In particolare, 462 dell’infanzia, 978 delle primarie e 360 delle secondarie di primo grado. “Sappiamo – hanno scritto, in un messaggio rivolto agli studenti, il sindaco Simone Negri e l’assessora Ilaria Ravasi – con quanta emozione alcuni di voi fanno, per la prima volta, il loro ingresso a scuola; alcuni invece iniziano un nuovo ciclo scolastico, affrontando la scuola secondaria e un triennio che vi porterà alla scelta della scuola superiore; tutti gli altri continuano il loro percorso scolastico con insegnanti e compagni già conosciuti, ma ugualmente emozionati nel ritrovarsi un anno più grandi. A tutti voi e alle vostre famiglie l’Amministrazione comunale augura un inizio pieno di entusiasmo e curiosità per quello che affronterete, per le materie già note e per quelle nuove, per le esperienze che vi aspettano, per un cammino di condivisione e apprendimento che vi porterà, crescendo, ad essere in grado di maturare scelte importanti sul vostro futuro”. Il sindaco Simone Negri e l’assessora Ilaria Ravasi hanno anche sottolineato l’impegno del Comune per la scuola, con una novità: “Raccogliendo le preoccupazioni di insegnanti e genitori riguardo questo momento che attende a gennaio i ragazzi della terza secondaria di primo grado, abbiamo predisposto un evento di supporto all’orientamento scolastico con un esperto, che ci auguriamo possa essere utile alle famiglie e agli studenti”. In occasione dell’avvio dell’anno scolastico, il sindaco e l’assessora hanno incontrato nei giorni scorsi le due nuove dirigenti scolastiche, le professoresse Mariangela Camporeale e Nicolina Giuseppina Lo Verde. Insieme al professor Giacomo Antonio Ludovico, vicario al Comprensivo Alessandrini e Angela Anselmi, vicaria al Comprensivo Leonardo da Vinci. “Anche per i due dirigenti – dicono Simone Negri e Ilaria Ravasi – è l’inizio di una nuova esperienza, un primo giorno nelle nostre scuole che ci auguriamo possa rappresentare l’inizio di un’importante e proficua collaborazione per rendere, insieme agli insegnanti e al personale scolastico, la scuola un ambiente sereno, a cui rivolgersi con fiducia”. Dal 16 settembre prossimo, riprenderà anche il servizio comunale di pre/post scuola. Tranne alla Gobetti, dove comincerà, in accordo con i genitori, il giorno successivo. “Il servizio – spiega l’assessora Ravasi – verrà garantito anche quest’anno a prescindere dal numero degli iscritti, per assicurare ai genitori, entrambi lavoratori, un supporto alla propria organizzazione familiare”. Sarà attivato dalle 7.30 all’inizio delle lezioni e dalle 16.30 alle 18. Chi intende usufruirne, deve presentare domanda all’ufficio pubblica istruzione.

