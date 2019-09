Cinemadamare a Canegrate … ancora!

(mi-lorenteggio.com) Canegrate, 13 settembre 2019 – È stata una settimana meravigliosa, passata a gustare i film serali in piazza e riscoprire Canegrate, trasformata in un set dai ragazzi di Cinemadamare. Ci siamo trovati tutti più allegri, accoglienti e a tratti persino belli … quest’ultima qualità era forse solo un effetto della magia del cinema!

La rassegna finale dei corti ai Giardini Baggina è stata epica per cornice di pubblico ed entusiasmo, ma purtroppo anche per i tempi. Nella tradizione di Cinemadamare, i ragazzi possono fino all’ultimo completare l’editing dei loro corti: ne abbiamo visti alcuni, all’una di notte, ancora febbrilmente al lavoro su postazioni di fortuna in mezzo alla gente. Tutto si è concluso intorno alle tre del mattino. Inevitabilmente sono tantissimi quelli che hanno dovuto “abbandonare” prima. Sono tantissimi quelli che ci chiedono di rivedere, anzi vedere, i corti girati a Canegrate. Accogliamo questa domanda che si respira in città, approfittiamo del tempo estivo che perdura (un altro degli “effetti speciali” di Cinemadamare?) e torniamo nella nostra location preferita, Piazza Matteotti.

SABATO 14 SETTEMBRE, dalle 21 alle 23

LA NOTTE DEI CORTI

Una selezione dei corti girati a Canegrate, tutti i film premiati e tante altre clip sorprendenti di Cinemadamare. Presenta Anna Soares