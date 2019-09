(mi-lorenteggio.com ) Cusago, 13 settembre 2019 – Sabato 14 Settembre la comunità di Cusago darà il proprio benvenuto al nuovo parroco don Bruno Cavinato . E’ previsto per le 17.00 il ritrovo davanti all’Edicola della Madonna in via Libertà, dove le autorità saluteranno il nuovo parroco e, dopo il corteo, alle ore 18.00 verrà celebrata la S. Messa. Al termine la Parrocchia ha organizzato un rinfresco al quale sono tutti invitati a partecipare.

Redazione