LECCO, DE CORATO: BENE CARCERE PER AGGRESSORE DONNE SOTTOPASSO FERROVIARIO. OTTIMO LAVORO POLFER, ORA PENA ESEMPLARE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2019 – “Il 24enne, originario del Togo, che

lunedi’ scorso ha aggredito violentemente due donne nel

sottopasso ferroviario della stazione di Lecco, dopo essere

stato fermato dalla Polfer, fortunatamente, non e’ piu’ ai

‘domiciliari’, ma in carcere”. Lo dichiara Riccardo De Corato,

assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione

Lombardia.

“Visto che si tratta di un cittadino ‘regolare’, in quanto

figlio di una donna con cittadinanza italiana – prosegue De

Corato – la speranza e’ che il percorso giudiziario si concluda

con una sentenza esemplare e senza sconti di pena”.

“Va ringraziata la Polfer – conclude l’assessore – per aver

individuato e fermato immediatamente il responsabile. Resto

convinto, ancora una volta, che nel nostro Paese in materia

immigrazione, ci sia un’emergenza sicurezza”.

Redazione