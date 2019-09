Lombardia. STAGIONE VENATORIA, ROLFI: OLTRE 53 MILA CACCIATORI IN LOMBARDIA, CONTRIBUISCONO A EQUILIBRIO ECOSISTEMA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2019. Prendera’ il via domenica la stagione

venatoria in Lombardia per gli oltre 53.000 cacciatori lombardi

interessati, secondo i dati aggiornati al 2019. “L’attivita’

venatoria e’ fondamentale – ha affermato l’assessore regionale

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi – per

l’equilibrio ambientale, una tradizione millenaria con un enorme

indotto occupazionale. La Regione Lombardia sta lavorando per

semplificare le norme, consentendo ai cacciatori di esercitare

la propria attivita’ in sicurezza e con meno burocrazia”.

LE ULTIME NOVITA’ – “Le principali novita’ di questi mesi – ha

spiegato Rolfi – riguardano la riapertura dei roccoli e l’invio

per posta dei tesserini. Abbiamo abrogato il limite di 55

giornate di caccia e consentito l’allestimento degli

appostamenti temporanei anche nella giornata precedente

l’esercizio della caccia. Continueremo a lavorare con le

associazioni di categoria per semplificare il sistema”.

SCHEDA TECNICA

Di seguito le novita’ introdotte a partire da giugno 2019.

– Appostamenti fissi di caccia: in caso di subentro la validita’

decennale dell’autorizzazione, per una sola volta, decorre

nuovamente dalla data del subentro stesso;

– appostamenti temporanei: la preparazione del sito o

l’allestimento possono avvenire anche nella giornata precedente

l’esercizio della caccia;

– caccia di selezione agli ungulati (no cinghiale) e’ possibile

essere ammessi a soli due ATC o CAC della Regione, con il limite

di uno per provincia;

– esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio: essere

sostenuto avanti a qualsiasi commissione a prescindere dalla

residenza del candidato;

– gestione e caccia agli ungulati: occorre specifica

abilitazione avanti all’apposita commissione regionale.

Di seguito i dettagli del calendario venatorio riduttivo.

Allodola: prelievo venatorio consentito dal 2 ottobre 2019 al 30

dicembre 2019. Carniere massimo giornaliero/stagionale: 10/ 50

capi.

Combattente: sospensione del prelievo venatorio.

Moretta: carniere stagionale massimo per cacciatore: 40 capi.

Moriglione: prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio

2020. Carniere massimo giornaliero/stagionale: 2/10 capi.

Pavoncella: prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio

2020. Carniere massimo giornaliero/stagionale: 5/25 capi.

Pernice Bianca: non saranno oggetto di prelievo le

subpopolazioni in cui l’indice riproduttivo, calcolato in base

ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto.

Il prelievo verra’ fermato alla realizzazione dell’80% del piano.

Quaglia: carniere massimo giornaliero/stagionale: 10/50 capi.

Stagione venatoria 2019-2020 – Tesserini stampati al 13

settembre:

BG 9.068

BS 19.400

CO 2.663

CR 2.935

LC 2.102

LO 1.239

MN 3.315

MI 4.957

MB 1.555

PV 3.809

VA 2.461

Totale 53.504

V.A.