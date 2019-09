OPERA. PONTE PEDONALE DI NOVERASCO: ENTRO DICEMBRE LA GARA

(mi-lorenteggio.com) Opera, 13 settembre 2019 – Incontro fruttuoso per l’Amministrazione Comunale di Opera, ieri mattina, presso la sede di Città Metropolitana di Milano.

Presenti all’incontro la Vice Sindaca di Città Metropolitana, Arianna Censi con il suo staff; a rappresentare il Comune di Opera, il Sindaco Antonino Nucera insieme ai propri uffici

Fulcro dell’incontro, le sorti del ponte pedonale di Noverasco, chiuso lo scorso anno in via precauzionale con ordinanza sindacale a seguito di sopralluogo congiunto tra Amministrazione Comunale e Città Metropolitana di Milano: dopo un anno di richieste e sollecitazioni da parte del Sindaco di Opera, portavoce delle forti preoccupazioni e del disagio segnalato a più riprese dalla Cittadinanza residente nella frazione di Noverasco, arriva finalmente la soluzione.

“Il ponte pedonale si rifarà” è quanto afferma la Vice Sindaca di Città Metropolitana Arianna Censi “sarà una struttura moderna, all’avanguardia, leggera e sicura. Il lavoro certosino di reperimento dei fondi ha portato eccellenti risultati: abbiamo trovato l’ingente somma necessaria a concretizzare la soluzione. L’opera sarà progettata ed appaltata entro dicembre di quest’anno”.

Il percorso è stato costellato da richieste continue da parte del Sindaco di Opera, che ha veicolato a Città Metropolitana il disagio intercettato quotidianamente dalla Cittadinanza di Opera e di Noverasco. “La sinergia tra Amministrazione Comunale di Opera e Città Metropolitana è stata in grado di sbloccare una situazione critica, che si trascinava ormai da più di un anno” commenta il Primo Cittadino Nucera “Si è lavorato insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune, a beneficio delle esigenze della collettività. Adesso, finalmente, i cittadini operesi hanno la possibilità di avere risposte precise e puntuali”.

Redazione