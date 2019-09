Pendolari autobus in rivolta. Azienda del trasporto pubblico locale cancella A58-TEEM dal percorso-sprint degli autobus per lavoratori e studenti

Pendolari in rivolta: «Dirottati su Arterie che allungano i tempi di viaggio. Preferiamo spostarci lungo l’Autostrada taglia-file»

Un comitato raccoglie firme contro la decisione appena assunta da Autoguidovie di stralciare la «Melegnano-Agrate» dal tragitto della Linea Crema-San Donato-Rogoredo. Entrando al Casello di Paullo, i pullman abbreviavano di un quarto d’ora il trasbordo sino alle fermate della Metropolitana Gialla e alla Stazione dell’Alta Velocità. Gli utenti sollecitano il reinserimento di Tangenziale Esterna nella tratta e contestano alla compagnia di aver sperimentato la soluzione tra luglio e agosto. Ossia, nel bimestre in cui il traffico di Statali e Provinciali è più fluido a causa delle ferie

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2019 – Sino a due settimane fa, A58-TEEM non faceva guadagnare tempo solo ai 70.000 automobilisti, autotrasportatori e motociclisti che vi transitano nei feriali ma anche, fra gli utenti dei mezzi pubblici instradati lungo Tangenziale Esterna, pure ai pendolari in viaggio a bordo dei bus Crema-San Donato-Rogoredo.

Il rientro dalle vacanze ha riservato, del resto, una sgradita sorpresa ai lavoratori e studenti appena scesi sul piede di guerra che, dal lunedì al venerdì, salgono sui pullman di Autoguidovie per raggiungere Milano: l’operatore ha assunto, infatti, la decisione di cancellare l’Autostrada azzera-code dal tragitto-sprint della Linea K521.

I mezzi non entrano più, dunque, sulla «Melegnano-Agrate» al Casello di Paullo con l’obiettivo, dichiarato dall’azienda locale nel 2017, di risparmiare ai passeggeri dieci-15 minuti di trasbordo ma percorrono l’Ex Statale 415 sino a terminare la corsa davanti alle fermate della Metropolitana Gialla e alla Stazione dell’Alta Velocità.

«La soluzione adottata dalla compagnia penalizza la qualità dei nostri spostamenti quotidiani – protestano i coordinatori del comitato che boccia la scelta di stralciare A58-TEEM dall’itinerario -. La società ci ha dirottato, infatti, su Arterie tanto congestionate da non garantire affatto orari sicuri nell’interscambio tra gomma e ferro».

«Abbiamo promosso una raccolta di firme allo scopo di sensibilizzare i vertici dell’operatore circa l’esigenza di ripristinare il passaggio di K521 lungo A58-TEEM e A1 – proseguono i rappresentanti dei pendolari in rivolta -. Ci siamo premurati, inoltre, di sollecitare in tal senso anche l’assessore alla Mobilità di Crema Fabio Bergamaschi».

«Contestiamo, d’altra parte, ad Autoguidovie di aver effettuato la sperimentazione dell’alternativa offerta dalla Paullese tra luglio e agosto – aggiungono i leader dell’associazione di lavoratori e studenti -. Nell’unico bimestre dell’anno, ossia, in cui le ferie di tantissimi automobilisti assicurano maggiore fluidità alle Provinciali».

Attraverso i media territoriali, la compagnia ha ribattuto ai clienti adirati di avere, recentemente, accertato, ricorrendo a tragitti-pilota, che l’indirizzamento della Linea K521 lungo l’intero tracciato dell’Ex Statale 415 comporta una lievitazione dei tempi di viaggio contenuta a fronte di un taglio chilometrico sostanzioso.

Resta il fatto che, al momento di inglobare, sia pure in via non definitiva, l’Autostrada taglia-file (33 chilometri da Melegnano ad Agrate raccordati con A1, A35-BreBemi e A4) e la Milano-Napoli nella tratta coperta dai bus Crema-San Donato-Rogoredo, la medesima società ipotizzava la riduzione del trasbordo da 55 a 45 minuti.

«Ci siamo mobilitati per ottenere il ripristino della percorrenza di A58-TEEM e A1 poiché, in base all’esperienza diretta maturata, rimaniamo convinti che il bypassamento della Paullese ci regali mezz’ora al giorno tra andata e ritorno – concludono gli attivisti del comitato -. Si tratta di tempo libero da dedicare a famiglia e hobby».

V.A.