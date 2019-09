LEGGE ELETTORALE, PRESIDENTE FONTANA: SUBITO AL LAVORO PER ARRIVARE A REFERENDUM PER SISTEMA MAGGIORITARIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 settembre 2019 – “La proposta di indire un referendum

per arrivare a un sistema totalmente maggioritario mi sembra

necessaria e molto opportuna. Il ritorno al proporzionale, come

vorrebbe fare il nuovo Governo, sarebbe un ennesimo ritorno al

passato. Noi, invece, guardiamo nella direzione completamente

opposta, quella di un maggioritario anti-inciucio che premi la

volonta’ degli elettori”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo nel dibattito politico di queste ultime ore.

“Per quanto ci riguarda – ha aggiunto il presidente Fontana,

riferendosi al Consiglio regionale della Lombardia – sara’ una

corsa contro il tempo. Bisognera’ presentare la proposta in

Commissione per poi portarla in Aula. Il tutto dovra’ essere

approvato entro la fine di settembre”.

“Lavoreremo quindi per fare in modo che settimana prossima – ha

concluso il governatore della Lombardia – ci sia il passaggio in

Commissione e quella successiva in Consiglio”.