Targa a casa Tortora lunedì in consiglio comunale a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 settembre 2019 – Dichiarazione di Gianni Rubagotti, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale “Apprendo con grande soddisfazione che la mozione che chiede di apporre una targa di fronte alla casa di Enzo Tortora è stata calendarizzata nell’ordine del giorno della seduta di lunedì del Consiglio Comunale.

Essendo il secondo punto in discussione è possibile ora fargli questo regalo settimane prima del suo 91simo compleanno, ci sono infatti i tempi non solo per approvare la mozione di De Chirico ma anche per installare fisicamente la targa.

Ringrazio i firmatari dell’appello che ha aiutato ad accelerare i tempi e in particolare Raffaele Della Valle, legale di Tortora e suo amico, Luigi Pagano, già Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia e l’ex ministro guardasigilli Claudio Martelli.”

Di seguito il comunicato fatto per l’appello

Una targa per Tortora: appello di Avv. Della Valle, Luigi Pagano, Claudio Martelli

Di seguito l’appello lanciato dalla Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan” al Presidente del Consiglio Comunale di Milano e i firmatari che lo hanno sottoscritto

Appello: una targa come regalo per il 91simo compleanno di Enzo Tortora

Egregio Presidente Bertolé,

Lo scorso 11 ottobre il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico ha depositato una mozione che chiede di affiggere una targa all’esterno della abitazione che fu di Enzo Tortora a Milano, al fine di ricordare la sua vicenda.

Come sa lì Tortora riunì spesso i suoi amici della Lega Italiana per il divorzio, visse gli arresti domiciliari, condusse la campagna elettorale per il Parlamento Europeo e sempre lì morì.

Sarebbe stato bello se entro quello che, se Tortora fosse ancora tra noi, sarebbe stato il suo novantesimo compleanno (è nato il 30 novembre 1928) il Consiglio si fosse espresso su questa richiesta.

A quasi un anno però non solo questo non è avvenuto ma la mozione non risulta neanche calendarizzata.

Anche il novantunesimo compleanno di Enzo Tortora passerà in questa situazione?

Distinti saluti,

Avvocato Raffaele Della Valle, legale di Tortora e suo amico

Luigi Pagano, già Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia

Claudio Martelli, già Ministro di Grazia e Giustizia

Ambrogio Crespi, regista del docufilm “Enzo Tortora, una ferita italiana”

Carlo Marnini, Segretario Partito Liberale Milano

Giampaolo Giorgio Berni Ferretti, Consigliere municipio 1 per Forza Italia

Gianni Rubagotti, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito

Mauro Toffetti, Presidente Associazione “Opera Radicale”

Redazione