TRASPORTO PUBBLICO, TERZI: 5 MILIONI PER IL SERVIZIO IN AREE MONTAGNA E IN QUELLE MENO DENSAMENTE POPOLATE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 settembre 2019. Uno stanziamento di 5 milioni di euro a

favore dei servizi di trasporto pubblico locale nelle aree di

montagna e in quelle meno densamente popolate. Lo prevede una

delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta

dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’

sostenibile, Claudia Maria Terzi, a seguito di un emendamento

all’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale a

fine di luglio.

REGIONE VICINA ALLE NECESSITA’ DEI TERRITORI – “Manteniamo gli

impegni – ha spiegato Terzi – anche per il 2019, analogamente a

quanto fatto lo scorso anno, mettendo in campo risorse

straordinarie da destinare alle aree a cosiddetta ‘domanda

debole’ all’interno della nostra Regione, ovvero quelle montane

o poco densamente abitate. In questo modo forniamo gli strumenti

alle Agenzie del Tpl, gli enti che gestiscono il servizio, per

garantire un trasporto pubblico adeguato anche nei piccoli

paesi. Si tratta di un segnale di vicinanza verso territori che

hanno necessita’ di mobilita’ specifiche, derivanti appunto dalla

bassa densita’ abitativa”.

IMPEGNO DI REGIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – I 5

milioni in oggetto si aggiungono ai 621 milioni che Regione

trasferisce annualmente alle Agenzie per il funzionamento dei

servizi di trasporto pubblico locale.

RIPARTIZIONE PER AGENZIE – Di seguito la ripartizione dei 5

milioni per Agenzia di Tpl:

? Agenzia TPL di Bergamo: 726.926,78, euro

? Agenzia TPL di Brescia: 1.072.355,49 euro

? Agenzia TPL della Citta’ Metropolitana di Milano, Monza e

Brianza, Lodi e Pavia: 760.437,75 euro

? Agenzia TPL di Cremona e Mantova 731.388,71 euro

? Agenzia TPL di Lecco, Como e Varese 1.042.586,39 euro

? Agenzia TPL di Sondrio: 666.304,88 euro.



V.A.