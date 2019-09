(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 14 settembre 2019 – Carabinieri impegnati questa notte insieme al personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza per soccorrere un 31enne aggredito in piazza San Lorenzo e per capire il movente del gesto violento. L’uomo, dopo esser stato soccorso, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

V. A.