VERTICAL RUN, DOMANI LA ‘SCALATA’ DEGLI 866 GRADINI DI PALAZZO LOMBARDIA PER DIRE ‘NO’ ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

CORSA IN SALITA PRESENTATA DA ASSESSORI CAMBIAGHI, GALLERA,PIANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 settembre 2019. E’ stata presentata oggi al Belvedere di

Palazzo Lombardia ‘Libellula FlyUp’, la corsa in salita non

competitiva, sugli 866 gradini dei 39 piani di Palazzo

Lombardia, che si svolgera’ domani, domenica 15 settembre, alle

9.30. Erano presenti, tra gli altri, gli assessori regionali

Martina Cambiaghi (Sporte Giovani), Giulio Gallera (Welfare) e

Silvia Piani (Politiche per la famiglia, Genitorialita’ e Pari

opportunita’). La ‘Vertical Run’ per dire ‘Stop alla violenza

sulle donne’ si svolgera’ con partenza in piazza Citta’ di

Lombardia a Milano. Ambasciatore dell’evento Haki Doku, campione

paraolimpico e detentore del record mondiale del maggior numero

di scale discese in carrozzina in un’ora, 2.688 gradini.

CAMBIAGHI: EVENTO DI VALENZA SOCIALE – “Le iscrizioni alla prova

non competitiva della manifestazione del prossimo 15 settembre –

ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di

Regione Lombardia – si sono esaurite in pochi giorni, per i 400

posti disponibili. Siamo stati tutti contagiati dall’energia

positiva di questo appuntamento sportivo: non mancate perche’ e’

un’occasione unica per sfidare se stessi e i 39 piani di Regione

Lombardia. Si tratta inoltre di un evento spettacolare e unico

nel suo genere che porta anche un’importante valenza sociale

attraverso il messaggio di sensibilizzazione e contrasto alla

violenza sulle donne”.

LIBELLULA FLYUP -Il ‘Progetto Libellula’ e’ un’ iniziativa di

responsabilita’ sociale di Zeta Service, realizzato con la

collaborazione della Regione Lombardia e patrocinato da Coni,

Fidal, Confcommercio Milano – Terziario Donna e Comune di

Milano. Libellula FlyUp si avvale anche di un Charity Partner,

Action Aid.

PIANI: MOMENTO DI AGGREGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE – “Libellula

Fly up Vertical Run – ha aggiunto Silvia Piani, assessore alle

Politiche per la famiglia, Genitorialita’ e Pari opportunita’ di

Regione Lombardia – e’ un importante momento di aggregazione e

sensibilizzazione che si inserisce perfettamente in quel

percorso di prevenzione e contrasto alla violenza contro le

donne in cui siamo fortemente impegnati. Nel 2018, oltre 6.600

donne si sono rivolte ai centri antiviolenza presenti sul

territorio, con un significativo aumento rispetto ai 5.892 casi

del 2017, a testimonianza della progressiva emersione del

fenomeno anche per effetto delle numerose iniziative di

sensibilizzazione come la Vertical Run. Ogni forma di violenza

maschile contro le donne – ha concluso Silvia Piani – e’

qualcosa che colpisce un’intera comunita’, un problema sociale

che deve essere affrontato favorendo la diffusione di una

cultura del rispetto che garantisca la tutela e la

valorizzazione della donna in ogni contesto della vita

quotidiana”.

GALLERA: MESSAGGIO CONTRO VIOLENZA – “La corsa e’ una disciplina

che mi appassiona molto – ha commentato Giulio Gallera,

assessore al Welfare di Regione Lombardia – perche’ e’ una sfida

ai propri limiti e permette di mantenere sani il fisico e la

mente. Libellula FlyUp e’ un evento che aggiunge alla corsa in

salita un messaggio importante contro la violenza sulle donne.

Il nostro sistema socio sanitario fornisce strumenti e supporto

per chi subisce queste vergognose e inaccettabili violenze gia’ a

partire dal Triage del Pronto Soccorso, attraverso operatori

adeguatamente formati e capaci di individuare le situazioni piu’

delicate, fino all’attuazione di percorsi di sostegno

psicologico e di recupero. Le istituzioni hanno il dovere di

mettere in campo azioni ed energie per contrastare questo

fenomeno che, purtroppo, si sviluppa nella quotidianita’.

Libellula FlyUp ha una particolare valenza sociale: l’evento e’

uno strumento straordinario per richiamare l’attenzione e

sensibilizzare i cittadini su un tema di scottante attualita'”.

V.A.