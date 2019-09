CESANO BOSCONE. VIDEO: LA FANFARA DEI BERSAGLIERI ACCOMPAGNA LA STRACESANO

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 15 settembre 2019 – In tanti stamane insieme a Fondazione Sacra Famiglia per correre la Stracesano e la Stracesanina, gare podistiche non competitive aperte a grandi e piccini con un unico obiettivo: raccogliere fondi per finanziare le attività rivolte ai bambini meno fortunati ospiti di Sacra Famiglia.

La manifestazione, che si inserisce nell’ambito della 39° festa patronale di Cesano Boscone, quest’anno, per la prima volta, avrà una finalità solidale.

Due i percorsi tra storia e natura: Stracesano 10 Km e Stracesanina 4 Km.

Per la Stracesano il ritrovo è stato presso Villa Marazzi con partenza alle ore 9.00 da Piazzetta della Misericordia; per la Stracesanina invece il ritrovo sarà alle 9.00 con start alle 10.00 nelle stesse location.

Gli atleti hanno raggiunto Fondazione Sacra Famiglia percorrendone cortili e viali e infine attraversare il Parco della Libertà. Il resto del percorso ha coinvolto il Parco della Cava di Muggiano, il Parco della Vita, i quartieri Tessera e Giardino, i parchi Moro e Pertini fino al traguardo ai Giardini di Villa Marazzi.

“Quest’anno Sacra Famiglia vuole esserci in modo speciale. Per la prima volta la tradizionale corsa podistica abbinata alla festa di Cesano Boscone diventa solidale: si corre infatti a favore dei bambini di Sacra Famiglia, per finanziare i progetti di clownterapia dell’Unità Santa Maria Bambina” – commenta Michele Restelli, Direttore delle Unità Residenziali di Fondazione Sacra Famiglia – “Un’occasione unica per fare sport “per bene”; è tempo di esserci tutti insieme per Cesano e per i più piccoli”.

L. P.

Il Vicesindaco, Salvatore Gattuso, con il Sindaco, Simone Negri