Da Cesano Boscone a Castellania Coppi per i 100 anni dalla nascita di Fausto Coppi – VIDEO E FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 15 settembre 2019 – Sono stati oltre 140 gli appassionati della bicicletta che hanno partecipato alla randonnée organizzata a Cesano Boscone dalla ASD Ciclisti corsichesi. “Abbiamo accolto molto volentieri la loro proposta – commenta l’assessore allo sport Salvatore Gattuso – perché l’evento è organizzato in omaggio al grande Fausto Coppi, che rappresenta ancora oggi un esempio per qualunque sportivo. Le sue umili origini, i suoi sacrifici da bambino e adolescente per aiutare la famiglia e l’impegno nel portare avanti la sua passione sono elementi che fanno comprendere quanto lo sport possa essere una vera e propria lezione di vita”.

La partenza della randonnée stamane dalla palestra Monaca di via Vespucci, dove sono stati allestiti tutti i servizi per i partecipanti. I ciclisti, infatti, al loro ritorno potranno partecipare al “Pasta party”, proposto dagli organizzatori.

La distanza è stata di 200 chilometri, con un dislivello di 1000/2000 metri. “Il percorso è collaudato – spiegano i responsabili dell’ASD ciclisti corsichesi – e si snoda tra la pianura meridionale del capoluogo lombardo e le prime colline del tortonese. Una parte pianeggiante di circa 80 chilometri all’inizio, prima di affrontare le tre colline da scalare per arrivare a Castellania dove è posto il giro di boa della randonnée.

In occasione del 100° anniversario della nascita di Coppi – precisano gli organizzatori – a Castellania sono previste manifestazioni celebrative promosse da autorità, enti, Federazione e testate giornalistiche. Noi rilasceremo, ai ciclisti che transiteranno e concluderanno la nostra randonnée, un brevetto commemorativo con il riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale. Dopo il giro di boa – conclude il rappresentante dell’ASD ciclisti corsichesi – ci sono ancora circa 20 chilometri tra le colline e poi un finale di nuovo pianeggiante, con l’attraversamento del Ticino sul ponte di barche di Bereguardo”.

Presso la biblioteca di Villa Marazzi in via Dante Alighieri 47, fino al 20 settembre, esposizione di libri sulla figura di Fausto Coppi.

I ciclisti partecipanti arriveranno a Castellania Coppi, in provincia di Alessandria, dove l’amministrazione comunale e altri hanno organizzato una serie di eventi come l’inaugurazione del monumento dedicato al “Grande Airone”, l’appellativo che venne attribuito a Fausto Coppi. Nel pomeriggio, verranno presentati un annullo filatelico, il francobollo e la moneta realizzati come omaggio al famoso ciclista italiano.

L. P.