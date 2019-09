Torna in piazza Sant’Eustorgio Il Buono in Tavola

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 Settembre 2019 – Confermato l’appuntamento del martedì con Il Buono in Tavola, il mercato agricolo all’ombra della Basilica di Sant’Eustorgio. Il meglio della produzione agricola genuina e di stagione, dalle campagne lombarde alle tavole dei milanesi si trova in piazza Sant’Eustorgio dalle 8,30 alle 13,30 con pane fresco e focaccia, farine, torte salate, dolci, conserve, il miele prodotto sulle montagne di Sondrio, i salumi di maiale e di capra bio, le deliziose verdure di Carbonara al Ticino, gli arrosti, le carni bianche e rosse, il latte e le uova di Bergamo, le marmellate, il riso, i vini naturali d’Oltrepo nettare d’uva da vigne centenarie, piatti pronti da asporto per una pausa pranzo sana e genuina, la produzione di Cascina Santa Brera, realtà agricola bio del Parco Agricolo Sud. Oltre ai freschi del mese (per esempio zucche, cavolfiori, pesche settembrine, uva, fichi, melanzane, peperoni, pomodori insalatari) i formaggi vaccini, quelli bio di capra dei pascoli di Montegrino e Capracanta, formaggio caprino a latte crudo del progetto filiera di Slow Food Sopra La Panca.

Il farmers’ market di piazza Sant’Eustorgio, che ha ripreso le sue attività l’ultimo martedì di Agosto, è tornato a pieno regime con il secondo martedì di Settembre e da martedì 17 riprendono altresì gli appuntamenti con i produttori che aderiscono al progetto a rotazione vale a dire un martedì al mese: Cascina di Mezzo sarà la realtà ospite martedì 17. Azienda agricola di Rosate (Mi), tra Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud, è specializzata nella coltivazione dei frutti di bosco (mirtilli, more, lamponi, fragole, ribes) e frutta in generale. Sulla sua bancarella sarà possibile trovare confetture di frutta coltivata nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il Buono in Tavola è una piccola realtà, un piccolo mercato agricolo di produttori e prodotti ai prezzi più equi in termini di rapporto qualità-prezzo che da quattro anni, grazie ad un bando del Comune di Milano, anima i martedì mattina della Milano dei Navigli con prodotti a filiera completa, sostenibilità, biodiversità.