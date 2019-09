TORTORA. DE CHIRICO (FI): MILANO RENDA OMAGGIO ALLA MEMORIA DI UNA VITTIMA DELL’INGIUSTIZIA

Milano, 15 settembre 2019 – “Domani arriva al voto dell’aula consiliare di Palazzo Marino la mozione che chiede di apporre una targa di fronte alla casa di Enzo Tortora in via dei Piatti 8. Sarà un regalo per il suo novantunesimo compleanno. Ringrazio i firmatari dell’appello promosso dall’Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan” che ha aiutato ad accelerare i tempi e in particolare Raffaele Della Valle, legale di Tortora e suo amico, Luigi Pagano, già Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia, l’ex ministro guardasigilli Claudio Martelli e Gianni Rubagotti, membro del consiglio generale del Partito Radicale. Quella casa non è stata solo l’abitazione del presentatore di Portobello. È stato il luogo di molte riunioni della Lega Italiana del divorzio (e molti giovani ignorano cosa significasse nell’Italia degli anni 60 70 lottare per il diritto ad avere una nuova famiglia). È stato il luogo dove Tortora ha condotto la sua campagna elettorale per le europee per il Partito Radicale ristretto agli arresti domiciliari. È stato il luogo dove è infine spirato. Ed è curioso che vicino a quella casa c’è il luogo di un’altra grande tragedia giudiziaria milanese, quello dove sorgeva la Colonna Infame, la cui storia è raccontata nel libro di Manzoni con prefazione di Sciascia che il presentatore ha voluto accanto alle sue ceneri. Sono passati decenni dalla morte di Enzo Tortora e purtroppo il suo sacrificio non sembra aver sortito effetto. Le carceri italiane già condannate dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo sono sovraffollate, i processi hanno durata insopportabile spaventando gli investimenti esteri in Italia e ricordiamo la madre disperata che ha ucciso i suoi figli a Rebibbia solo un anno fa e questo perché la riforma della giustizia che Tortora ha chiesto vincendo anche un referendum non è mai stata fatta. A questo serve quella targa, a ricordarci che dei tanti Tortora di oggi anche noi siamo responsabili se voltiamo lo sguardo lontano dalla loro sofferenza.” dichiara Alessandro De Chirico, Consigliere comunale di Forza Italia Milano.

Correlati