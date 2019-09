VERTICAL RUN, 400 PARTECIPANTI A PALAZZO LOMBARDIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 settembre 2019 – Sono stati 400 i partecipanti alla

‘Libellula FlyUp’, la corsa in salita non competitiva, sugli 866

gradini dei 39 piani di Palazzo Lombardia, che si e’ svolta

questa mattina con partenza dalla Piazza Citta’ di Lombardia a

Milano. L’obiettivo della ‘Vertical Run’ e’ quello di ribadire

con forza stop alla violenza sulle donne.

LIBELLULA FLYUP – Si tratta di un’iniziativa di responsabilita’

sociale di Zeta Service, realizzato con la collaborazione della

Regione Lombardia e patrocinato da Coni, Fidal, Confcommercio

Milano – Terziario Donna e Comune di Milano. Libellula FlyUp si

avvale anche di un Charity Partner, Action Aid.

GALLERA: EVENTO RICHIAMA ATTENZIONE SU VIOLENZA DONNE – Alla

partenza in piazza Citta’ di Lombardia era presente l’assessore

regionale al Welfare Giulio Gallera: “Libellula FlyUp ha una

particolare valenza sociale: l’evento e’ uno strumento

straordinario per richiamare l’attenzione e sensibilizzare i

cittadini su un tema di scottante attualita’. Il sistema socio

sanitario di Regione Lombardia e’ molto avanzato e fornisce

strumenti e supporto per chi subisce violenza gia’ a partire dal

Triage del Pronto Soccorso, attraverso operatori adeguatamente

formati e capaci di individuare le situazioni piu’ delicate, fino

all’attuazione di percorsi di sostegno psicologico e di

recupero”.

“Come Regione Lombardia – ha concluso l’assessore Gallera –

siamo particolarmente attenti a questo settore. Le istituzioni

hanno il dovere di mettere in campo azioni ed energie per

contrastare questo fenomeno che, purtroppo, non registra il calo

di episodi che vorremmo”.