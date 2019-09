Cesano Boscone – Festa patronale: si prosegue con Pinocchio e la pizzica

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 16 settembre 2019 – Con serate danzanti, cineforum e una serata sulla figura di Pinocchio prosegue il programma della 39ª edizione della Festa patronale.

Martedì 17 settembre alle ore 21.15, sul sagrato della chiesa di S. G. Battista, il prof. Franco Nembrini condurrà l’incontro “Pinocchio è ciascuno di noi. Educazione, la strada per diventare uomini. Rileggere Collodi e scoprire che parla della vita di tutti”.

Mercoledì 18, alle ore 21.15, nel cinema Cristallo di via Pogliani si terrà il cineforum sul film “Le invisibili” di Louis-Julien Petit: Fabio Bressan condurrà il dibattito sull’incapacità delle civiltà moderne di farsi carico della sorte dei più fragili (l’ingresso ha un costo di 3 euro). Sempre alle 21.15, in via Grandi si svolgerà “La notte della pizzica”.

Giovedì 19 settembre, alle ore 18.45, nel chiostro della Fondazione Cenci Gallingani in via D. Alighieri 2, nell’incontro “Il tempo di ri-esserci. Storia di scoperte durante la chemio” l’associazione C6 Siloku racconterà la storia di una ragazza e del suo cammino per “tornare” nel mondo dopo le cure, di come gli affetti e le relazioni possono dove le medicine non arrivano.

Tre le proposte per il dopo-cena: alle 21, in via Grandi, musica dal vivo per danzare; alle 21.15 in Villa Marazzi, via D. Alighieri 47, la 15ª edizione del Villa Marazzi Photo Festival; alle 21.15 sul sagrato della chiesa di S. G. Battista il concerto della NIENT’ALTRO CHE NOI MAX PEZZALI 883 TRIBUTE BAND (in caso di maltempo la serata si svolgerà nel teatro della Sacra Famiglia).

Redazione