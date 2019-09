Eletta a Riccione Miss Over 2019

(mi-lorenteggio.com) Riccione, 16 settembre 2019 – Anche questa edizione finale del Concorso Internazionale di Bellezza Miss Over, ventisettesima della storia, ha introdotto una nuova variante, trasformando la finale stessa in un doppio evento: una parte dedicata alle prove di abilità e trasformata in un vero e proprio contest televisivo, e la parte più glamour dell’evento, con la sfilata in abito da sera.

Le location scelte, a Riccione, sono state lo stabilimento balneare Marano Beach ed il Samsara.

Lustrini, pailettes, champagne… certo, se Miss Over fosse come tutti gli altri concorsi. Elio Pari ha presentato il doppio show, puntando tutto sulle persone e sulle loro storie, sulle sfide accettate e vinte, sui sogni che normalmente sono etichettati “impossibili”.

Fra le finaliste di quest’anno donne che hanno lottato contro tumori, che hanno visto finire, non sempre benissimo, matrimoni, ed una concorrente, cantante e sassofonista, ipovedente. Aiutata durante le selezioni dal marito e nella finale da un’amica, perché il marito è rimasto a casa per preparare l’inizio della scuola dei figli.

Elena Mengozzi nata a Imola, residente a Rimini, è nata l’11 giugno 1968. La bella signora premiata di giudici ha ottenuto 30 punti nella sfida finale in cui è arrivata indossando la fascia di Miss Over 50. Commercialista, è dedita al sostegno delle imprese di ristorazione. Single, madre di una giovane futura modella, dedica la vittoria alla madre. Sogna di diffondere la cultura d’impresa e permettere agli imprenditori di lavorare meno guadagnando di più.

Nel corso della kermesse sono stati anche assegnati i titoli di Miss Over Anta e Miss Over Issima.

Miss Over Anta 2019 è Cinzia Frignani, finalista dopo un doppio spareggio, casalinga di Castiglione delle Stiviere, nata il 12 maggio 1973, è riccionese adottiva.

Miss Over Issima 2019 è Gemma Paolini nata l’8 giugno 1960, da San Benedetto del Tronto, mamma a tempo pieno, si occupa dei suoi 5 figli. Progetta di partecipare a qualche trasmissione televisiva e sogna il massimo successo possibile per il futuro dei figli.

Ogni partecipante a questa finale è stata premiata con fasce loro dedicate dallo sponsor principale della manifestazione, la riminese Beauty Luxury.

Redazione