NUOVO IMPIANTO MICROALGHE A RIVOLTA D’ADDA (CR)

ASSESSORE:INVESTIRE IN RICERCA IN AMBITO AGRICOLO

(mi-lorenteggio.com) Rivolta d’Adda/CR, 16 settembre 2019 – E’ stato inaugurato, questa

mattina, nella sede dell’Istituto Spallanzani di Rivolta d’Adda

(CR), il ‘Parco Bioreattori’ del progetto ‘Il Polo delle

Microalghe’. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore regionale

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi.

REGIONE PARTNER DEL PROGETTO – “L’agricoltura lombarda e’ sempre

piu’ sostenibile a livello ambientale e il tema delle microalghe

va sviluppato in maniera approfondita – ha detto Rolfi nel corso

del suo intervento -. La Regione Lombardia ha collaborato a

questo progetto. Si tratta di uno dei settori piu’ interessanti

per il futuro, che si presta a tante applicazioni, sul quale il

sistema Paese deve credere di piu'”.

SISTEMA D’AVANGUARDIA – Si tratta di un sistema di

pretrattamento dei terreni e di differenti metodi di raccolta

della biomassa che sfruttano le piu’ avanzate innovazioni per la

produzione di microalghe. Le ricerche puntano a fitodepurare i

reflui zootecnici e trasformare sottoprodotti caseari in

prodotti di nuova origine. Le microalghe offrono l’opportunita’

di valorizzare la biomassa prodotta in differenti settori dalla

produzione sperimentale di bioplastiche, mangimi per il comparto

zootecnico, fitostimolanti nel settore agricolo, estrazione di

pigmenti e molecole di pregio da impiegare nel settore

cosmetico.

SETTORE CHE MERITA INVESTIMENTI IN RICERCA – “Siamo di fronte a

un esempio concreto di economia circolare – ha proseguito

l’assessore Rolfi -. La ricerca in ambito agricolo, zootecnico e

agroalimentare si rivela un settore assolutamente meritevole di

investimenti. La capacita’ di innovare sara’ sempre piu’ la chiave

del successo del comparto agricolo. Per questo la Regione

Lombardia ha partecipato anche economicamente a questo progetto

e mi auguro che anche a Roma inizino a capire questa esigenza”.

IL PROGETTO – Il progetto ‘Il Polo delle microalghe’, coordinato

dall’Istituto Spallanzani e realizzato in collaborazione con il

Politecnico di Milano, l’Universita’ degli Studi di Milano

Bicocca, il CREA-ZA di Lodi, la Provincia di Cremona, l’Ersaf e

la CCIAA di Cremona, e’ stato finanziato da Fondazione Cariplo

nell’ambito degli ‘Interventi Emblematici Maggiori’ della

Provincia di Cremona e cofinanziato dalla Regione Lombardia. Si

tratta di un’area di circa 500 metri quadrati completamente

dedicata allo sviluppo di tecnologie microalgali, che si propone

quale Centro di Sperimentazione in Regione Lombardia, aperto

alle collaborazioni nazionali e internazionali, per lo sviluppo

e l’innovazione.