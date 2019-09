OLIMPIADI 2026. DE CORATO A FORUM SU ‘GESTIONE SICUREZZA’: QUATTRO GLI ASSI SU CUI LAVORARE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2019 – L’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato ha partecipato,

questa mattina a Palazzo Pirelli, al forum dal titolo:

‘Criticita’ e punti di forza di un’Olimpiade invernale’,

organizzato dall’Associazione Consiglieri regionali

della Lombardia.

QUATTRO ASSI PRINCIPALI – “La strategia che abbiamo individuato

per arrivare pronti alla sfida olimpica – ha affermato

l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

Locale Riccardo De Corato – riguarda principalmente quattro

assi: la valutazione dei rischi, una strategia di

pianificazione, la creazione di una struttura organizzativa e lo

stanziamento di risorse. Guardando ai dati del passato e

prendendo spunto da Expo 2015 e dagli altri grandi eventi, la

cifra destinata alla sicurezza di Milano – Cortina 2026

potrebbe essere quantificata come base di partenza minimo sui 6

o 7 milioni di euro, ma prevediamo di impiegare maggiori risorse

in quanto abbraccera’ gran parte del territorio lombardo”.

L’IMPORTANZA DELLE NUOVE TECNOLOGIE – “Fino a qualche tempo fa –

ha spiegato l’assessore – il controllo si esercitava

fondamentalmente tramite personale presente sul luogo. Oggi la

maggior parte di questo lavoro viene svolto tramite telecamere

di sorveglianza e biometriche, body cam, droni e control room.

Riteniamo anche necessario un tavolo che coordini e gestisca la

sicurezza, nonche’ la creazione di nuclei di Polizia Locale

dedicati solo a questo evento come previsto dalla legge

regionale 6/15 delle Polizie Locali”.

IL PRECEDENTE EXPO – “L’esperienza di Expo 2015 – ha aggiunto –

deve essere il punto di partenza. Ci siamo trovati a gestire

l’afflusso di piu’ di 20 milioni di visitatori in 6 mesi e, per

affrontarlo al meglio, abbiamo sviluppato un nuovo sistema

informatico di gestione viabilistica in collaborazione con

Prefettura e Forze dell’Ordine”.

MILANO ‘OSTACOLI ZERO’ – “I grandi eventi – ha concluso

l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

Locale – possono e devono rappresentare anche un’occasione per

lasciare segni positivi tangibili nel tempo nelle citta’ ove si

svolgono. In tal senso, pensando anche alla Paralimpiadi, mi

auguro che in questi sette anni si lavori anche per eliminare le

barriere architettoniche. Per questo auspico che Milano diventi

una citta’ a ‘ostacoli zero’.

