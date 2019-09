PALAZZO MARINO. APERTI I BANDI PER I PREMI DI LAUREA DEDICATI A GIORGIO AMBROSOLI E GIOVANNI MARRA

Milano, 16 settembre 2019 – A partire da oggi, lunedì 16 settembre, giovani laureati o ricercatori potranno candidare il proprio lavoro ai premi di laurea che l’Amministrazione comunale promuove ogni anno alla memoria dell’avv. Giorgio Ambrosoli e del presidente del Consiglio comunale Giovanni Marra.

Per onorare il ricordo del presidente Marra, verrà assegnato un premio di laurea dell’importo di 5mila euro a una tesi di laurea magistrale o di dottorato, non compilativa, che avrà trattato specificamente i temi della responsabilità sociale nel settore pubblico, nelle organizzazioni di privato sociale o nel settore privato.

Nell’ambito dei temi sopra indicati possono essere presentate tesi svolte anche in ambito internazionale.

Per quanto riguarda il premio Ambrosoli, verranno consegnati tre riconoscimenti (5mila euro ciascuno) a giovani laureati o ricercatori che abbiano approfondito il tema dell’etica applicata all’attività economica con riferimento ai fenomeni di corruzione che inquinano la vita economica nella sfera pubblica e privata, al rapporto tra economia legale ed economia criminale anche di stampo mafioso.

Le domande dovranno essere presentate entro il 18 ottobre secondo le istruzioni indicate nel bando.