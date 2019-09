REGIONE, LUCENTE (FDI): DOMANI ODG URGENTE SU PROBLEMA TRASPORTI TRA COMUNI SUD-EST E MILANO, LODI E CREMONA

STUDENTI FATICANO AD ARRIVARE NELLE SCUOLE DELLE CITTA’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2019 – “Domani presenterò in Consiglio regionale un ordine del giorno urgente sul problema dei mezzi di trasporto che collegano i comuni del sud-est milanese con Milano, Lodi e Cremona. In particolare abbiamo avuto decine e decine di segnalazioni da parte di genitori che non riescono neanche a far salire i figli sugli autobus per farli arrivare nelle scuole delle città.

Il problema va risolto velocemente, insieme ad Autoguidovie, Regione e Città Metropolitana. Purtroppo la situazione non si ferma più a qualche disagio, ma rischia di impedire veramente gli spostamenti. Per questo domani chiederò l’urgenza, così da dare una risposta immediata ai pendolari e agli studenti”

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

Redazione